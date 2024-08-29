鄉代拚選舉帶小三開房間被控性侵　無罪原因曝光

記者黃翊婷／綜合報導

已婚鄉代阿強（化名）2018年間參與選舉時，被美美（化名）指控性侵，他承認與美美是婚外情關係，已經交往2、3年，兩人在案發之前曾發生性關係。不過，一審、二審法官傳訊美美的多名證人，皆無明確證據可以證明阿強涉及性侵，最終均因證據不足，裁定阿強無罪。

▲美美控訴遭到阿強性侵，但一、二審均因證據不足被判敗訴。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

檢方認為，阿強在2018年選舉期間邀約美美見面，並開車前往某摩鐵，美美發覺異狀立刻向接待人員求救，無奈沒有獲得援助，接著兩人前往第二間旅館，美美受到言詞脅迫，遭性侵得逞，過程中曾反抗並咬傷阿強。

不過，一審法官認為，檢方提出的證據尚不足以證明阿強涉及性侵，於是裁定無罪。檢方不滿提出上訴。

高雄高分院二審法官表示，阿強自己承認與美美發展婚外情長達2、3年，美美也坦承在本案發生之前，曾與阿強發生性關係；案發前一日，美美主動透過LINE邀約阿強見面，表明兩人之間的事情被同學傳開了，若不解決，恐怕會讓阿強選情告急，從雙方對話脈絡看來，足見兩人之間確實有感情糾葛。

至於美美反抗並咬傷阿強一事，阿強供稱，當時美美一直要求承諾兩人是情侶關係，但他要選舉，怕被錄音，所以不敢講，美美這才情緒失控。

第一間摩鐵的接待人員證稱，美美確實有出聲求救，但隨即又和阿強交談大約3分鐘，當時美美的行動是自由的，兩人像在打鬧；第二間旅館的工作人員也證稱，阿強與美美入住之後，美美的行動並未受到拘束，可以自由走動，甚至曾主動請工作人員幫忙購買飲食。

法官表示，從現有證據看來，美美全程並未受到人身自由限制，她是出於自主意願與阿強一起投宿旅館，而阿強聲稱遭咬傷是因為不願意給予感情上的承諾，也並非無據，因此無法僅憑美美曾咬傷阿強，就認定阿強有性侵行為，最終仍因證據不足，裁定駁回，全案仍可上訴。

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