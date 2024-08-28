日男友偷玩交友APP！友人淡回「台灣人不能接受劈腿」她傻了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

異國戀要克服文化差異，當認知到價值觀不同，有時會很衝擊。就有妹子表示，以前交過一任日本男友，被她發現有偷玩交友軟體，她整個暴怒，對方就把事情告訴另一位交過台灣女友的日本友人，友人卻淡淡地說「喔…台灣人不能接受劈腿，管很嚴」，讓她傻了「別的國家的人就能接受嗎？」引發話題。

妹子在Threads表示，以前曾發現某任日本男友偷玩交友軟體，她忍不住暴怒，男方就把事情告訴一個交過台灣女友的日本友人，「他朋友聽了就淡淡的說：『喔…台灣人不能接受劈腿，管很嚴』。」她一聽就傻了，「嗯？別的國家的人就能接受嗎？」

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看到貼文後，就有過來人分享，「住日本的朋友，說婚外情很普遍，很能接受。也有朋友娶了日本老婆，老婆說他可以在外面有其他女人，她要的只是婚姻及家庭主婦身分」、「從朋友經驗聽來（不只一個），平常愛妻形象、戴著婚戒的已婚男也會找同事下手，但是老婆都不會管。」

還有網友表示，「以前的公司有個日本女生，跟公司一個同事出軌，事情被爆後，還是在半年內跟男友結了婚」、「雖然很想說什麼⋯⋯可是身邊一些日本友人有真的就是被劈了，還是在一起直到結婚⋯⋯⋯就真的什麼都說不出口了」、「難怪我爸曾經在日本住六年，也說過日本女孩體貼，但就是不想娶她們。」

有人則指出，「日本女接受範圍很廣的，以前有認識的日本女生朋友，可以接受跟男友以外的人上床、男友去風俗叫小姐～他們認為彼此還會回到身邊來就好！」「我倒是覺得日本女生很委屈求全。我認識的日本姐姐說法，比較城市的年輕一些的女生，只要有告知她們，男生就可以去風俗店，甚至去見其他女生也可以接受，我很問號」、「日本人好像覺得男友是男友，但是可以額外又有床上好朋友（？），性跟愛是可以分開的感覺。」