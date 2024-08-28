　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日男友偷玩交友APP！友人淡回「台灣人不能接受劈腿」她傻了

▲▼滑手機,看手機,訊息,渣男,男友,AA,暖男,匯款,開房,劈腿,出軌。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

異國戀要克服文化差異，當認知到價值觀不同，有時會很衝擊。就有妹子表示，以前交過一任日本男友，被她發現有偷玩交友軟體，她整個暴怒，對方就把事情告訴另一位交過台灣女友的日本友人，友人卻淡淡地說「喔…台灣人不能接受劈腿，管很嚴」，讓她傻了「別的國家的人就能接受嗎？」引發話題。

妹子在Threads表示，以前曾發現某任日本男友偷玩交友軟體，她忍不住暴怒，男方就把事情告訴一個交過台灣女友的日本友人，「他朋友聽了就淡淡的說：『喔…台灣人不能接受劈腿，管很嚴』。」她一聽就傻了，「嗯？別的國家的人就能接受嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

看到貼文後，就有過來人分享，「住日本的朋友，說婚外情很普遍，很能接受。也有朋友娶了日本老婆，老婆說他可以在外面有其他女人，她要的只是婚姻及家庭主婦身分」、「從朋友經驗聽來（不只一個），平常愛妻形象、戴著婚戒的已婚男也會找同事下手，但是老婆都不會管。」

還有網友表示，「以前的公司有個日本女生，跟公司一個同事出軌，事情被爆後，還是在半年內跟男友結了婚」、「雖然很想說什麼⋯⋯可是身邊一些日本友人有真的就是被劈了，還是在一起直到結婚⋯⋯⋯就真的什麼都說不出口了」、「難怪我爸曾經在日本住六年，也說過日本女孩體貼，但就是不想娶她們。」

有人則指出，「日本女接受範圍很廣的，以前有認識的日本女生朋友，可以接受跟男友以外的人上床、男友去風俗叫小姐～他們認為彼此還會回到身邊來就好！」「我倒是覺得日本女生很委屈求全。我認識的日本姐姐說法，比較城市的年輕一些的女生，只要有告知她們，男生就可以去風俗店，甚至去見其他女生也可以接受，我很問號」、「日本人好像覺得男友是男友，但是可以額外又有床上好朋友（？），性跟愛是可以分開的感覺。」

ET快訊
京華城延燒！應曉薇出國前遭拘提　沈慶京等6被告將移送北檢複訊
又有百萬YTR被出征　粉絲見「去西藏旅遊」失望退訂
快訊／珊珊襲日本！　狂風暴雨畫面曝
台灣觀光客遊韓「集體吐到癱軟」！　店家曝光
北市超商隨機攻擊！女站冰櫃前突遭熱水潑臉
曼谷危險！最快7年內「沉入大海」　專家急喊話：考慮遷都
甄選26次都沒人來！　校長急：後天就開學

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台61線105k~109k路面受損嚴重　 9／01~15封閉南下全面改善

載到野生阮經天！運將曝「超親民對話」　同行羨慕炸：桂林阿

珊珊颱風襲日　華航熊本、虎航佐賀航班明天取消

日男友偷玩交友APP！友人淡回「台灣人不能接受劈腿」她傻了

南方四島國家公園海底驚見「死亡之牆」底刺網　網諷：堪稱奇蹟

又有百萬YTR被出征　粉絲見「去西藏旅遊」失望退訂！一票傻眼

小草酸「顧立雄住1.3億豪宅」！律師揭他昔日年薪：現在只是零頭

交通安全月推「縣市吉祥物LINE貼圖」　9月改善900處易肇事路口

傻眼！女子眼睛不適就醫才驚覺隱眼卡3週　醫提醒：注意材質、佩戴時間

一票人查資料「超愛這1款APP」　網點頭：比Google好用

無人機衝撞俄羅斯大樓！　目擊者驚呼畫面曝光

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

依依10年婚斷遭逐出前夫家　認「9月搬離娘家」：真的單身了

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

無錢可貸！下半年房市全面停擺？央行理監事會議再出甚麼招？房價下跌有望？「房貸之亂」何時停｜地產詹哥老實說完整版 EP220

館長曝柯文哲難過吐苦水！　控「沒電視台願讓阿北澄清」

周四變天全台有雨 未來10天雨區曝　

工程車停蘇花改隧道　轎車疑沒看路直直撞

IVE安兪真衣服再出狀況！「背面裂開」緊抓繼續跳 #星光雲reels

萌妹向老師報爸媽年紀卻記錯　懊惱笑：把你們說得太年輕XD

台61線105k~109k路面受損嚴重　 9／01~15封閉南下全面改善

載到野生阮經天！運將曝「超親民對話」　同行羨慕炸：桂林阿

珊珊颱風襲日　華航熊本、虎航佐賀航班明天取消

日男友偷玩交友APP！友人淡回「台灣人不能接受劈腿」她傻了

南方四島國家公園海底驚見「死亡之牆」底刺網　網諷：堪稱奇蹟

又有百萬YTR被出征　粉絲見「去西藏旅遊」失望退訂！一票傻眼

小草酸「顧立雄住1.3億豪宅」！律師揭他昔日年薪：現在只是零頭

交通安全月推「縣市吉祥物LINE貼圖」　9月改善900處易肇事路口

傻眼！女子眼睛不適就醫才驚覺隱眼卡3週　醫提醒：注意材質、佩戴時間

一票人查資料「超愛這1款APP」　網點頭：比Google好用

三星最新超短焦4K投影機開賣　11公分距離可投100吋大畫面

王心凌超浮誇「移動城堡舞台」驚喜曝光！眼尖粉絲嗨翻

台灣文博會校本部教室群　日軍步兵第二聯隊官舍華麗轉型藝文空間

陳雨菲「休假中」申請世界排名保護　恐缺席年底杭州年終賽

青年注入新活力！　台東暑期職場體驗成果豐碩

點亮綠島魅力星空　2024台東最美星空音樂會壓軸

台61線105k~109k路面受損嚴重　 9／01~15封閉南下全面改善

載到野生阮經天！運將曝「超親民對話」　同行羨慕炸：桂林阿

8旬失智老翁迷路...機靈狗狗在凌晨發現狂吠！　跟主人幫助他返家

聯誼實境《我是SOLO》強推藝人版！　想婚的全來上…網敲碗首選他

「摔角界林志玲」擂台飛撲性感爆表　 鄉民瘋狂尖叫：好想被她摔啊！

生活熱門新聞

美國估珊珊颱風鬼轉撲台！氣象署回應了

LINE明晨維護1小時　2功能將無法使用

LINE新功能上線「圖示不再只有綠色」　萬人喊羨慕

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

今晚雨區擴大！　明全台「下最多」

明天「六星連珠」！　命理師示警：4生肖有劫數

鬼門關倒數一周　江柏樂警告：抓交替最凶

趙少康轟「做不出黑悟空」　醫列台灣7特色：哪個中國有

竹科人上班變超塞　「真相曝」全怒了

2歲童腎結石併敗血症　家長認「每天餵高蛋白」

吃麥當勞大薯「突多1貼紙」！長知識了

四海遊龍為何「被八方雲集打趴」？網曝致命關鍵

她常蹺課打工「苦讀微積分考98」　師問一句話竟當掉

賣不完「滿滿麵包丟垃圾桶」　網秒懂：台人的陋性

更多熱門

相關新聞

查資料「超愛這1款APP」　網點頭：比Google好用

查資料「超愛這1款APP」　網點頭：比Google好用

Threads愈來愈強大！一名妹子笑稱，發覺Threads搜尋問題非常好用，感覺快要變成Google了，文章引發全場點頭認證，「我也都拿來查東西」、「我有時候覺得Threads比Google還好用欸」。過去就有網友直呼，它贏過臉書與IG「Threads同溫層+河道乾淨+資訊充足，看得舒適！」

花蓮忠烈祠翻新修建　打造兼具歷史、休閒空間

花蓮忠烈祠翻新修建　打造兼具歷史、休閒空間

書包翻出「硬圓小物」幼教師傻了：不只1小孩

書包翻出「硬圓小物」幼教師傻了：不只1小孩

陸25歲金融男入贅娶回摯愛！婚後半年絕望身亡

陸25歲金融男入贅娶回摯愛！婚後半年絕望身亡

台積電工程師偷吃女業務！拒跟妻子上床被抓包

台積電工程師偷吃女業務！拒跟妻子上床被抓包

關鍵字：

異國戀文化婚外情劈腿情侶交往出軌男友threads

讀者迴響

熱門新聞

美國估珊珊颱風鬼轉撲台！氣象署回應了

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘

墾管處出手了！出動怪手「沙灘開挖」

墾丁業者插陽傘霸占海灘　墾管處強拆180頂

即／遭碎玻璃割頸亡　27歲騎士是阿堂鹹粥長孫

LINE明晨維護1小時　2功能將無法使用

LINE新功能上線「圖示不再只有綠色」　萬人喊羨慕

私密處「夾出一圈毛髮」！醫驚呆　她羞…老公愛愛放的

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

劉謙證實罹患肺腺癌！每年健檢「肺部照出陰影」

林依晨陸綜舉手「我是成都人」被台粉炎上面相變了

即／台中客運司機開到一半不舒服...送醫不治

旅日人妻逃回台灣！丈夫傳AV諷：跟妳一樣小

今晚雨區擴大！　明全台「下最多」

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

更多

最夯影音

更多

無人機衝撞俄羅斯大樓！　目擊者驚呼畫面曝光

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

依依10年婚斷遭逐出前夫家　認「9月搬離娘家」：真的單身了

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

無錢可貸！下半年房市全面停擺？央行理監事會議再出甚麼招？房價下跌有望？「房貸之亂」何時停｜地產詹哥老實說完整版 EP220

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面