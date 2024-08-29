嘉義縣地方創生展　鄉鎮公所及民間團隊大秀成果

▲▼ 嘉義縣地方創生展覽登場，展示9鄉鎮亮眼成果 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府積極推動地方創生，輔導各鄉鎮市公所及民間事業發展地方創生，「2024嘉義縣地方創生主題展」今25日在大林驛站登場，展現嘉義縣政府、鄉鎮公所及民間團隊推動地方創生的精彩成果。

嘉義縣政府綜合規劃處近年與國發會地方創生南區輔導中心積極合作，爭取中央資源挹注地方創生，目前範圍擴及9個鄉鎮市，另外新港鄉、鹿草鄉、竹崎鄉也陸續投入規劃，逐步形成創生網絡，促進城鄉及區域均衡發展。本次展覽聚焦大林、溪口及中埔鄉等9個獲核定創生計畫之團隊，展出再造家園特色DNA的優秀成果。

劉培東說，中央國發會長期推動地方創生，讓「三生」議題:生產、生活、生態逐漸在各地發酵，中央補助嘉義縣政府已達2.69億元，加上地方配合款共投入3.63億元，感謝各地公所與民間團隊積極配合，將公私部門的力量合而為一，創造豐富的地方創生成果。

綜合規劃處表示，除了公所提案之外，溪口鄉多元徵案由民間發起，結合近年溪口鄉推廣的「溪計畫」，僅用2個月就從現勘到通過，成為地方創生典範。今日也邀請大林慢城發展協會總幹事江明赫、溪口鄉葫蘆軒戲劇文化工作室負責人黃錦章分享經驗，幫助嘉義創生事業遍地開花。

許有疆表示，感謝縣府協助推動大林鎮地方創生計畫，萬國戲院、站前街區經濟及大埔美園區觀光工廠聚落等地都在這一年有顯著變化，大林驛站再活化也是國際慢城2.0的成果，未來將秉持「越在地、越國際」的精神繼續努力。