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台灣小葉種紅茶競賽　阿里山鄉林士評蟬聯特等獎

▲▼ 2024年台灣小葉種紅茶優良茶競賽成績揭曉 林士評蟬聯特等獎 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 2024年台灣小葉種紅茶優良茶競賽成績揭曉  。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府主辦、梅山鄉農會承辦「2024年小葉種紅茶優良茶競賽」邁入第六屆，參加競賽茶葉共計218點（每點8台斤），於8月17日繳茶時即由農糧署南區分署及縣府隨機取樣檢測農藥殘留，均符合衛生機關所訂定標準，今27日競賽成績出爐，由阿里山鄉林士評蟬聯特等獎。

▲▼ 2024年台灣小葉種紅茶優良茶競賽成績揭曉 林士評蟬聯特等獎 。（圖／嘉義縣政府提供）

今由農業部茶及飲料作物改良場南部分場長林儒宏、中部分場前場長郭寬福擔任主審品評所有參賽茶樣，競賽成績出爐後，縣長翁章梁及梅山鄉農會理事長吳信忠宣布得獎名單，宣布特等獎林士評、冠等獎鍾明志及頭等、金質、優良等獲獎者。

▲▼ 2024年台灣小葉種紅茶優良茶競賽成績揭曉 林士評蟬聯特等獎 。（圖／嘉義縣政府提供）

評審指出，大阿里山茶區屬於高海拔茶區，茶樹品種以小葉種的青心烏龍及金萱為主，採摘春冬兩季茶菁製作阿里山高山茶，盛名遠揚。而夏秋兩季茶菁用來製作阿里山特有的高山紅茶，茶湯滋味卻意外的清甜舒爽、濃郁醇厚且有高山茶特有的茶韻與喉韻，相當具發展潛力。

▲▼ 2024年台灣小葉種紅茶優良茶競賽成績揭曉 林士評蟬聯特等獎 。（圖／嘉義縣政府提供）

梅山鄉農會去年加強行銷力道，斥資重新設計小葉種紅茶優良茶競賽整體包裝，鏤空設計融入「高山、山嵐、梅花、茶葉」意象，顏色以小葉種紅茶獨有的茶湯艷色為主調暖紅包裝，非常適合中秋節送禮，推薦選購、細細品嘗。

▲▼ 2024年台灣小葉種紅茶優良茶競賽成績揭曉 林士評蟬聯特等獎 。（圖／嘉義縣政府提供）

林士評蟬聯特等獎，他說之前都以金萱參賽，這次開始調整以青心烏龍參賽，作法、風味都有點不同，金萱會帶點甘菊花香，而烏龍的滋味濃稠，也受到冠軍獎鍾明志先生的好茶激勵，因此才做出能一較高下的水準。

翁章梁表示，大阿里山茶區擁有獨特的高山氣候，蘊養茶樹生產高品質茶菁，加上製茶技藝超群的製茶師、高標準的評審機制與經驗老道的專業評審，嚴選出的阿里山高山紅茶實屬佳作，推薦民眾來趟高山茶都嘉義遊玩，品嚐最好的阿里山高山茶，滿足身心靈。

得獎名單如下，詳細可上梅山鄉農會官方網站或臉書查詢：
特等獎：林士評1名
冠軍獎：鍾明志1名
頭等獎：王俊傑等16名
金質獎：郭俊麟等51名
優良獎：陳星伃等62名
未入圍者點佔總參賽點數之39.9 %

 
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台灣小葉種紅茶嘉義縣梅山鄉農會林士評

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