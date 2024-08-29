　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

5G數位規劃與劇場式策展　嘉義北回二館「5G無限宇宙」展登場

▲▼ 嘉義縣北回二館「5G無限宇宙」展登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義縣北回二館「5G無限宇宙」展登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣在數位發展部數位產業署的「地方文化特色整合5G應用與落地計畫」支持下，運用5G數位規劃與劇場式策展，於北回二館太空館打造「5G無限宇宙」太空展今28日正式開展，縣長翁章梁、數位產業署主任秘書黃雅萍等人操控平板，以互動式體驗發射火箭到宇宙建造基地，邀請大小朋友來欣賞宇宙奧妙。

▲▼ 嘉義縣北回二館「5G無限宇宙」展登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

「5G無限宇宙」太空展將太空知識與5G科技結合，強調與民眾的互動性，除饒富趣味外亦具有高度教育性，全程免費開放，今翁縣長與孩子們紛紛拿起平板電腦，拍攝大頭照認證身分、輸入名字登入火箭，在大螢幕上前往宇宙體驗當太空人的樂趣，玩得不亦樂乎。

▲▼ 嘉義縣北回二館「5G無限宇宙」展登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

西米設計總監蔡歐寶說，這次以5G設計，是預期超過20位民眾可以一起當太空人，且並非扮演同一人、而是每人獨一無二，一起搭上火星建造屬於自己的都市，就是因為5G夠快，才具備即時、無延遲的特性，打造專屬暢快的宇宙漫遊，而嘉義縣也是太空中心全台唯一以衛星航拍全區的縣市。

▲▼ 嘉義縣北回二館「5G無限宇宙」展登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁指出，嘉義縣科技正在發展，在太空館設置「5G無限宇宙」是將科技與教育結合，藉由沉浸式體驗過程學習太空新知，特別適合親子共學，歡迎爸爸媽媽帶著孩子共同到太空館，體驗太空奧妙。

▲▼ 嘉義縣北回二館「5G無限宇宙」展登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

北回二館太空館位於水上鄉、北回歸線上，是嘉南地區重要的天文科學教育場域，目前與國家太空中心合作舉辦「國家太空中心30特展」，展出豐富的歷史資料及衛星、火箭模型，本次展覽在國家太空中心的協助下，透過生活化、深入淺出的知識內容，藉由數位技術的創新應用及全齡式的展示設計，將科技融入教育推廣，導入全新體驗式遊戲，讓觀眾輕鬆扮演太空人角色，體驗火箭發射的樂趣。

 
ET快訊
快訊／國1「5車連環撞」！　車流回堵3k
美超微重挫19%　「拖累4台廠」跌幅逾4%
傳4300萬商辦要信託　柯文哲：下午記者會一次解決
輝達「全村希望」破滅！　2利空重擊盤後挫8%
快訊／許太太看過來！許光漢今抽籤決定役別　6單位選1
高雄女陳屍浴缸！「3滴血+詭異趴姿」成逆轉關鍵
珊珊颱風「恐破日本登陸最久紀錄」
許維恩裸身「鏡子反射超羞畫面」！　王家梁火大給回應
「硬度、粗度、長度」大排名　泌尿科醫師：女生答案都一樣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

打造精品特色咖啡品牌　嘉義縣北中南舉辦產地分享媒合會

嘉義縣地方創生展　鄉鎮公所及民間團隊大秀成果

咖啡界「奧斯卡」卓越盃咖啡競標　阿里山名陽園王政淵奪冠軍

生醫公司捐贈嘉義縣物資銀行　20萬元愛心物資

5G數位規劃與劇場式策展　嘉義北回二館「5G無限宇宙」展登場

台灣小葉種紅茶競賽　阿里山鄉林士評蟬聯特等獎

新加坡國際合唱節、軟式少棒世錦賽傳捷　許淑華表揚南投績優國中小

新竹休旅車「硬上後車」！駕駛一腳油門踩下去　全場嚇壞圍觀

高鐵暑期實習生培訓結業　傅乙峯：持續擴大徵才上百職缺招募中

響應黨主席賴清德「多做公益」　綠營桃園市黨部捐血活動起跑

毛小孩知識大問答 你對了幾題? 獸醫師徐莉寧解惑寵物餵食迷思

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

102歲生日玩大的！ 英阿嬤從高空一躍而下

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

林依晨陸綜舉手「我是成都人」惹議　遭指「面相變了」維基百科也淪陷

業者亂插陽傘惹民怨！　墾管處強拆180頂還乾淨沙灘

山西運動會播「中華民國國旗歌」　陸高官都在場...網：有人要倒楣了

入選歷史建築也被拆！　四川文華樓爆破畫面曝光

業者亂插陽傘惹民怨！墾管處強拆180頂　超乾淨墾丁沙灘畫面曝光

「角頭宇宙」人太多！鄭人碩成維基百科　他也有演..王陽明認不出曾莞婷.鍾欣凌

打造精品特色咖啡品牌　嘉義縣北中南舉辦產地分享媒合會

嘉義縣地方創生展　鄉鎮公所及民間團隊大秀成果

咖啡界「奧斯卡」卓越盃咖啡競標　阿里山名陽園王政淵奪冠軍

生醫公司捐贈嘉義縣物資銀行　20萬元愛心物資

5G數位規劃與劇場式策展　嘉義北回二館「5G無限宇宙」展登場

台灣小葉種紅茶競賽　阿里山鄉林士評蟬聯特等獎

新加坡國際合唱節、軟式少棒世錦賽傳捷　許淑華表揚南投績優國中小

新竹休旅車「硬上後車」！駕駛一腳油門踩下去　全場嚇壞圍觀

高鐵暑期實習生培訓結業　傅乙峯：持續擴大徵才上百職缺招募中

響應黨主席賴清德「多做公益」　綠營桃園市黨部捐血活動起跑

打造精品特色咖啡品牌　嘉義縣北中南舉辦產地分享媒合會

傳柯文哲4300萬商辦要信託　他證實：歸民眾黨、公益團體免費借用

運-20飛越吉薩金字塔　殲10同框「獅身人面像」拉中埃國旗彩煙

暗戀女同仁！21歲警「向學長借帳號」偷查局內女警、正妹同學個資

快訊／國1北仁德系統「1大4小連環撞」！車流回堵3k

租賃車變移動軍火庫！臭屁通緝犯想掏槍　警喊「給你機會」奏效

「少年董」擁槍自重行事高調　警上門搜出槍毒！賓士還藏9把刀

美超微重挫19%「拖累4台廠」　華泰、麗臺股價見跌逾4%

快訊／楊博軒、胡綾芳告捷　南韓羽球公開賽勇闖混雙8強

「大黑馬」陳世凱將接任交通部長　他曝兩優勢：賴清德一些意志要執行

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

地方熱門新聞

新竹休旅車「硬上後車」　全場嚇壞圍觀

國小畢業生疑霸凌同學　新北：轉銜國中輔導

高鐵暑期實習生培訓結業　持續擴大徵才

即／屏東6鄉鎮停水23小時！3萬3843戶受影響

台南真善美劇院剛停業　同大樓內「九乘九文具」也宣布熄燈

響應黨主席賴清德「多做公益」　綠營桃園市黨部捐血活動起跑

獨居老農跌困溪底逾3天　喝溪水獲救

墾管處出手了！出動怪手「沙灘開挖」

新北消防局勇奪「2024 IEMSC國際救護競賽」亞軍及季軍　

一年燒上億　遠雄海洋公園鯨豚秀明年落幕

綠委質疑捷運綠線命名　桃市府回擊

教練出事了 女學員撞倒女騎士1 人傷

各縣市吉祥物LINE貼圖交安月上架助宣導停讓文化

迎戰極端氣候….新北推動韌性水利建設　縮短防汛應變時間

更多熱門

相關新聞

阿里山鄉林士評　蟬聯台灣小葉種紅茶特等獎

阿里山鄉林士評　蟬聯台灣小葉種紅茶特等獎

嘉義縣政府主辦、梅山鄉農會承辦「2024年小葉種紅茶優良茶競賽」邁入第六屆，參加競賽茶葉共計218點（每點8台斤），於8月17日繳茶時即由農糧署南區分署及縣府隨機取樣檢測農藥殘留，均符合衛生機關所訂定標準，今27日競賽成績出爐，由阿里山鄉林士評蟬聯特等獎。

狗狗發現老翁迷路！機靈幫助回家

狗狗發現老翁迷路！機靈幫助回家

嘉義縣青壯族群　可獲3次心理健康諮商補助

嘉義縣青壯族群　可獲3次心理健康諮商補助

快訊／國家警報響！大雷雨狂轟2縣市　暴雨警戒區曝

快訊／國家警報響！大雷雨狂轟2縣市　暴雨警戒區曝

畜牧場大火燒死150羊　老闆：心血全毀了

畜牧場大火燒死150羊　老闆：心血全毀了

關鍵字：

嘉義縣數位發展部數位產業署地方文化特色整合5G

讀者迴響

熱門新聞

台中惡狼一次5000騙炮女高中生！激戰完封鎖

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

中秋節烤肉退流行？一票人曝原因

22歲女師深蹲一半倒地　健身房缺氧猝死

雨區擴大「全台連下2天」　珊珊颱風不排除下周逆轉往南走

蠟筆小新來了！LINE「9款可愛貼圖」免費下載

全台西北雨！　今明下最大

快訊／京華城案　沈慶京、應曉薇聲押禁見

484部電腦硬碟資料遭刪光　勞發署回應了

快訊／04:14花蓮近海規模4.9極淺層地震

水逆結束超好運降臨！4星座旺到爆　事業愛情雙豐收

賈玲遭疑復胖腫一圈！　「正面近照」流出昔狂瘦50公斤

輝達「Q2營收破9600億」超預期！　盤後跌逾6％美股收黑

京華城案　謝寒冰預測下一位約談他

即／應曉薇涉京華城案「有逃亡之虞」遭檢聲押禁見

更多

最夯影音

更多

毛小孩知識大問答 你對了幾題? 獸醫師徐莉寧解惑寵物餵食迷思

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

102歲生日玩大的！ 英阿嬤從高空一躍而下

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

林依晨陸綜舉手「我是成都人」惹議　遭指「面相變了」維基百科也淪陷

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面