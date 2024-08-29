5G數位規劃與劇場式策展　嘉義北回二館「5G無限宇宙」展登場

▲▼ 嘉義縣北回二館「5G無限宇宙」展登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣在數位發展部數位產業署的「地方文化特色整合5G應用與落地計畫」支持下，運用5G數位規劃與劇場式策展，於北回二館太空館打造「5G無限宇宙」太空展今28日正式開展，縣長翁章梁、數位產業署主任秘書黃雅萍等人操控平板，以互動式體驗發射火箭到宇宙建造基地，邀請大小朋友來欣賞宇宙奧妙。

「5G無限宇宙」太空展將太空知識與5G科技結合，強調與民眾的互動性，除饒富趣味外亦具有高度教育性，全程免費開放，今翁縣長與孩子們紛紛拿起平板電腦，拍攝大頭照認證身分、輸入名字登入火箭，在大螢幕上前往宇宙體驗當太空人的樂趣，玩得不亦樂乎。

西米設計總監蔡歐寶說，這次以5G設計，是預期超過20位民眾可以一起當太空人，且並非扮演同一人、而是每人獨一無二，一起搭上火星建造屬於自己的都市，就是因為5G夠快，才具備即時、無延遲的特性，打造專屬暢快的宇宙漫遊，而嘉義縣也是太空中心全台唯一以衛星航拍全區的縣市。

翁章梁指出，嘉義縣科技正在發展，在太空館設置「5G無限宇宙」是將科技與教育結合，藉由沉浸式體驗過程學習太空新知，特別適合親子共學，歡迎爸爸媽媽帶著孩子共同到太空館，體驗太空奧妙。

北回二館太空館位於水上鄉、北回歸線上，是嘉南地區重要的天文科學教育場域，目前與國家太空中心合作舉辦「國家太空中心30特展」，展出豐富的歷史資料及衛星、火箭模型，本次展覽在國家太空中心的協助下，透過生活化、深入淺出的知識內容，藉由數位技術的創新應用及全齡式的展示設計，將科技融入教育推廣，導入全新體驗式遊戲，讓觀眾輕鬆扮演太空人角色，體驗火箭發射的樂趣。