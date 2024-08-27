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嘉義縣15至45歲青壯族群　可獲3次心理健康諮商補助

▲▼ 心理健康支持方案：15至45歲青壯族群可獲3次諮商補助 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 嘉義縣心理健康支持方案，15至45歲青壯族群可獲3次諮商補助 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

衛生福利部從113年8月1日至114年12月31日提供15至45歲青壯族群每人3次心理諮商補助。嘉義縣內有四家服務機構：臺中榮總灣橋分院、大林慈濟醫院、款待心理諮商所和敬重自我存在心理諮商中心。嘉義縣衛生局社區心理衛生中心也在各鄉鎮市衛生所提供諮商服務，全面照顧嘉義縣民。

根據衛福部心理健康司調查，雖然全國各年齡層的自殺死亡率有所下降，但15至45歲族群的自殺率卻有上升趨勢。近10年來全國民眾約4人中就有1人受到憂鬱和焦慮等精神疾患困擾，其中15至45歲族群的醫療使用率也增加27%。

為鼓勵15至45歲青壯族群使用心理諮商資源，民眾可在指定期間內獲得3次心理諮商補助。使用步驟為：預約（自行聯繫服務機構）、準備（身分證明文件及機構規定自付費用）、諮商（前往服務機構接受諮商）。

嘉義縣衛生局長趙紋華說，青壯世代正步入「三明治族群」，處於人生轉換期階段容易遭遇各種心理迷惘與困擾，有壓力卻不知道如何說出口。

鼓勵民眾勇於尋求協助，可前往衛生福利部心理健康支持方案的四家機構進行諮商，嘉義縣社區心理衛生中心也提供免費諮商服務，並且18鄉鎮市的衛生所也都有提供相關服務。更多資訊可參考衛福部或嘉義縣社區心理衛生中心網站，或撥打「嘉義縣社區心理衛生中心專線」05-3621150，由專人提供幫助。

 
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