新加坡國際合唱節、軟式少棒世錦賽傳捷　許淑華表揚南投績優國中小

▲民和國中濁岸及希娜巴嵐國小合唱團分別獲新加坡國際合唱節大賽金、銀牌，新豐國小獲第42屆世界少棒錦標賽冠軍、至誠國小獲世界機關王GM國小組世界賽銅牌。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣國中小參與國際賽事屢傳捷報：民和國中濁岸及希娜巴嵐國小合唱團分別獲新加坡國際合唱節大賽金、銀牌，新豐國小獲第42屆世界少棒錦標賽冠軍、至誠國小獲世界機關王GM國小組世界賽銅牌；縣長許淑華日前於中小學校長會議上表揚績優學校，也對幾所「南投之光」學校致賀。

南投縣113學年度第一學期中小學校長會議27日在中興新村台灣省政資料館舉行，由許淑華主持，會中表揚獲教學卓越獎、閱讀磐石獎、防災有功人員及全國音樂比賽、全國舞蹈比賽等優良事蹟的學校；許淑華表示，教學不單只是念書，體育、音樂、文化推廣等也都能讓孩子展現才藝專長，感謝各校校長針對不同地方特色，讓孩子多元學習，近來也有許多學校在各類比賽中獲得獎項，都藉此機會頒獎表揚。

▲南投縣長許淑華於113年度中小學校長會議表揚績優學校。（圖／南投縣政府提供）

許淑華指出，南投縣是第一個通過教育部學習型城市認證的縣市，縣府近年汰換老舊課桌椅、全面建置班班有大屏，讓孩子有舒適的學習設備，並將發放防災帽給全縣學生；今年出國獎助學金獲得非常大的迴響，明年預算將提高到1,300萬元，供學生出國比賽增廣見聞；「教育部5G創新智慧教學新科技應用」計畫中，5G智慧學習推動計畫學校有44所、5 G新科技學習示範學校有10所，數量為中部縣市之冠，希望提升孩子學習能力，拉近城鄉學習資源差距，在學習中探索到自己的亮點，豐富未來人生。

縣議員林儒暘也到場感謝校長在第一線用心辦學，他說南投的孩子在體育、課業、音樂都有不錯的發展，希望校長繼續支持孩子多元發展，縣府提供非常多的資源，他也會在縣議會繼續支持，希望家長能一起鼓勵孩子，讓孩子更有自信。