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奪濟州島合唱節大賽四大獎　許淑華請民和濁岸合唱團大啖牛排

▲民和國中濁岸合唱團參加韓國濟州島合唱節大賽勇奪四大獎，獲縣府犒賞牛排大餐。（圖／南投縣政府提供）

▲民和國中濁岸合唱團參加韓國濟州島合唱節大賽勇奪四大獎，獲縣府犒賞牛排大餐。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

水里鄉民和國中濁岸合唱團參加韓國濟州島第五屆世界青少年合唱節大賽，以純樸美妙的歌聲感動世界樂壇，榮獲「最佳合唱團大獎」等四項大獎；縣長許淑華兌現承諾，日前邀請團員們共進晚餐，學生們開心大口吃牛排、氣氛愉快。

本次餐敘於9日晚上在南投市大象牛排館舉辦，學生們為答謝縣長設宴，特別獻唱拍手歌；團員幸曄箴及全芷瑄表示，有機會代表南投出國比賽，讓世界看見布農族的美、宣傳原著民語，並獲得大獎，感到非常榮耀。

▲民和國中濁岸合唱團參加韓國濟州島合唱節大賽，勇奪四大獎。（圖／南投縣政府提供、記者高堂堯攝）

許淑華表示，民和國中濁岸合唱團過去征戰各大小比賽、締造佳績無數，今年榮獲112年全國鄉土歌謠比賽原住民語系特優與東南亞系特優的「雙料特優」，並取得資格參加韓國濟州舉辦的「第五屆世界青少年合唱節」大賽，她在孩子們出發前特別到民和國中授旗並鼓勵，答應若獲得大獎就請大家吃牛排，最後同學們果然捧回「最佳合唱團大獎」、「合唱民謠組金牌」、「合唱世俗組銀牌」、「最佳服裝造型特別獎」及獎金100萬韓元，她也兌現承諾，設宴共進晚餐。

▲民和國中濁岸合唱團出國參加今天開始的世界青少年合唱節大賽。（圖／南投縣政府提供）

▲▼民和國中濁岸合唱團出發參加韓國濟州島合唱節大賽前，許淑華親自授旗。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

▲民和國中濁岸合唱團出國參加今天開始的世界青少年合唱節大賽。（圖／南投縣政府提供）

民和國中校長蔡秋菊說，濁岸合唱團於今年11月份音樂縣賽中又獲得三項目佳績，再次取得南投縣參加全國音樂及鄉土歌謠大賽代表權，目前也正在加緊練習中，希望明年能再獲得特優好成績，繼續爭取出國交流與學習的機會，將南投縣得天獨厚的天籟歌聲擴大傳播世界各地。

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