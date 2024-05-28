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新豐少棒為南投奪首座全國軟式棒球冠軍　業者捐款助7月遠征日本

▲新豐國小棒球隊強棒金承昊在全國軟式少棒賽創下超過7成打擊率 。（圖／南投縣政府提供）

▲新豐國小棒球隊強棒金承昊在全國軟式少棒賽創下超過7成打擊率 。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

新豐國小棒球隊參加112學年度學生棒球聯賽軟式組全國賽，為南投縣勇奪首座冠軍獎盃，7月將代表臺灣參加在日本舉辦的2024第42屆IBA-boys世界軟式少棒錦標賽；除有縣長許淑華承諾全力支持選手們參加國際賽的經費，朝凱公司董事長劉灌億也捐款10萬元，贊助新豐少棒隊遠征日本。

新豐國小棒球隊在這場由教育部主辦的全國賽事中，展現出卓越實力和團隊合作精神，初賽比下49支球隊晉級，接著在複賽三連勝，最終以6比0擊敗台北市東園國小，贏得冠軍；新豐國小校長范慶鐘，偕張又升、劉宗富兩任家會長，20日帶領16名小選手及4位教練到縣府拜會，許淑華在教育處長王淑玲陪同下，與身兼縣棒球委員會主委的南投市長張嘉哲，縣議員林儒暘、簡千翔及縣體育會總幹事洪銘惠，向新豐少棒表達最大的肯定與祝福。

▲▼新豐國小棒球隊為南投縣勇奪全國軟式少棒賽首座冠軍 。（圖／南投縣政府提供）

▲▼新豐國小棒球隊為南投縣勇奪全國軟式少棒賽首座冠軍 。（圖／南投縣政府提供）

▲新豐國小棒球隊為南投縣勇奪全國軟式少棒賽首座冠軍 。（圖／南投縣政府提供）

小球員個人表現方面，金承昊這次賽事打擊率高達7成多，曾在全中運壘球擲遠以79.95公尺拿下冠軍並打破全縣紀錄的許晉譯，投打兼備，松以勒則獲打點獎、MVP，並以唯一的全壘打助新豐在四強戰中逆轉勝，3人分獲大會打擊獎前3名；許淑華也逐一頒獎狀和營養金給林敏紘等全部小選手，及林欣甫、蔡慶成、賴俊成、許仁傑等四位傑出教練。

▲新豐國小棒球隊為南投縣勇奪全國軟式少棒賽首座冠軍，縣長許淑華親贈營養金。（圖／南投縣政府提供）

▲新豐國小棒球隊為南投縣勇奪全國軟式少棒賽首座冠軍，縣長許淑華親贈營養金。（圖／南投縣政府提供）

許淑華指出，新豐國小就像縣內所有致力推動體育運動的學校、團體一樣，都不畏物質條件的艱困，帶領學生及選手勇於挑戰、全力以赴以突破自我，

許淑華縣長表示，這次是南投縣首度在全國軟式棒球聯賽奪冠，她一直以來都積極鼓勵選手出國交流、拓展視野，支持選手們出國的經費；而到縣府拜訪的許淑華友人劉灌億獲悉新豐國小少棒隊7月將赴日比賽，擔心縣府補助每位小選手的5000元不夠用，馬上提領捐出10萬元現金、親手交給范慶鐘，以感人的盛情支持縣內運動，范慶鐘也說，學校將以這次冠軍的榮耀為動力，繼續努力爭取更好的成績。

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