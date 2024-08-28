Telegram執行長被捕克宮急發聲：俄軍通訊恐受衝擊

▲加密通訊軟體Telegram創辦人兼執行長度洛夫（Pavel Durov）在巴黎被捕。（圖／路透）



文／中央社

加密通訊軟體Telegram創辦人兼執行長度洛夫在法國巴黎被捕後，克里姆林宮正試圖平息平台恐被搞垮的恐懼。已成俄羅斯主流的Telegram在協調對烏克蘭作戰任務上角色吃重。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天告訴記者，刪除Telegram上敏感訊息的呼聲「真是愚蠢」。就連國營今日俄羅斯電視台（RT）編輯也提出這樣的呼籲。

培斯科夫表示，對度洛夫（Pavel Durov）的指控「很嚴重」，法國當局得提出「程度相符」的證據來支持。俄羅斯出生的度洛夫也擁有法國和阿拉伯聯合大公國國籍。

培斯科夫說：「否則，這就是直接試圖限制通訊自由。我們甚至可以說，這是直接恐嚇一家大公司負責人，意味著會牽連到政治，（法國總統）馬克宏（Emmanuel Macron）先生昨天否認了這一點。」

克宮上述消毒之舉凸顯這個應用程式對俄羅斯軍方而言已變得何其重要。

馬克宏昨天表示，對度洛夫作出指控的決定「絕無政治動機」。但此舉實屬罕見，因為他通常避談刑事案件，以免落人政治影響司法的口實。

巴黎檢察官辦公室昨天對度洛夫提出一系列指控，包括Telegram共謀協助洗錢、販毒和散播兒童色情內容等。檢方同時指控度洛夫對法國當局協助攔截潛在非法通訊的要求拒不配合。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）今天也在記者會中指稱：「度洛夫顯然是根據某人的建議而被帶走，身受可怕懲罰的威脅，看起來是希望無論如何能夠取得（Telegram的）加密代碼。」但是他沒有就此提出證據。

擁有約9億5000萬用戶的Telegram是舉世最熱門訊息傳遞應用程式之一，強大的端對端加密、有限內容審核和功能（相較於諸多競爭對手，它允許用戶分享更大檔案、更長影片和更高品質照片），已經使它在言論自由受限國家，以及在烏克蘭等戰區都極受歡迎，並成為烏克蘭官員更新軍事動態和空襲警告至關重要的工具。

相同的功能也使Telegram成為俄羅斯軍方和親俄部落客的重要通訊工具。一位擁有超過78萬追隨者的親俄戰爭部落客轉推一則發文，內容表示法國逮捕度洛夫的決定意味著「俄羅斯武裝部隊通訊負責人基本上遭到拘留了」。

追隨者沒那麼多的另一位軍事部落客上傳一張推測是飛往烏克蘭的飛彈照片，隨圖發文寫道「致度洛夫」。烏克蘭昨天遭到自從俄烏戰爭爆發以來最大規模空襲。

即使俄羅斯政府官員公開反駁，這位部落客蘇孔金（Aleksei Sukonkin）仍表示，Telegram是「軍事通訊的基礎」。

蘇孔金說：「當然，Telegram是強大而且更有效率的另類官方消息管道，它也是俄羅斯主要民用通訊軟體，尤其不會受到西方情報機構控制，它還是強大的廣告資源和個人部落格平台。而現在這一切全都蒙受威脅。」