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Telegram創辦人度洛夫被捕　「俄版祖克柏」變通緝犯掀討論

▲▼▲▼Telegram創辦人杜洛夫（度洛夫）（Pavel Durov）。（圖／路透）

▲Telegram創辦人度洛夫（Pavel Durov）。（圖／路透，下同）

文／中央社

有「俄版祖克柏」之稱的Telegram創辦人度洛夫在法國被捕，檢方指與查網路犯罪有關。高舉言論自由的度洛夫在西方被抓，加上Telegram對俄烏敘事的形塑，增添事件話題性。

即時通訊社媒平台Telegram創辦人兼執行長度洛夫（Pavel Durov）24日在巴黎近郊被捕，巴黎檢察官辦公室指出，相關調查涉及12項潛在犯行，包括共謀散播兒少色情、共謀詐欺及拒與當局配合等。檢方表示雖然度洛夫尚非被告，但到28日前他們有96小時可訊問度洛夫。

● 標榜使用自由卻受罪犯青睞　Telegram淪兩極

華爾街日報指出，法國決定逮捕這位39歲的科技業巨頭，顯示各國政府益發擔心Telegram被用於煽動騷亂和助長犯罪，尤其是歐洲。相關擔憂包括當局稱貼文助長種族主義和反猶，以及兒少色情與仿冒品等非法內容或交易。

逮捕度洛夫在社媒平台引發譁然，也招來打壓言論自由的抨擊。馬斯克（Elon Musk）在自家社媒X發布#FreePavel的主題標籤，指法國試圖打壓Telegram，讓法國罕見由總統馬克宏出面澄清，也透過X強調逮人絕無政治動機，完全是取決於法官的司法案件。

紐約時報指出，長期以來度洛夫反威權、反體制和對言論自由的追求撐起Telegram。極度擁抱科技的度洛夫也擅長在網上與當局互槓，稱他堅信政府不該監督人們在網際網路的一言一行，也讓Telegram成為俄國、伊朗和其他生活在威權統治下民眾趨之若鶩的聊天app。

然而度洛夫這種對社媒平台自由放任的態度，也讓Telegram吸引恐怖與極端分子、軍火走私犯、詐騙犯與毒販的使用。

度洛夫在個人社媒帳號貼文展現他不拘的生活方式。在最近一篇貼文裡，他聲稱作為一名捐精者，15年來他在12個國家生下100多個親生孩子，並說之所以講這些，是想洗刷這個議題的污名，還說第一次捐精是為幫一位受孕困難的友人，並讓自己的DNA成為開放資源。

▲▼Telegram創辦人杜洛夫（Pavel Durov）。（圖／路透）

● 創辦人度洛夫　特立獨行反體制

2014年度洛夫在安全部門日趨嚴格的監管下離開俄羅斯，最終逃往他口中政府不會干預生意的杜拜，從此也開啟他與蘋果（Apple）公司和主要國家間就內容控管間的拔河。按VPN翻牆軟體製造商Surfshark說法，Telegram目前在31個國家地區遭禁。

在今年4月播出與美國媒體人卡爾森（Tucker Carlson）的訪談裡，度洛夫指控美國聯邦調查局（FBI）試圖藉僱用一名Telegram的程式設計師，為美國政府取得用戶資料。

度洛夫生於1984年的蘇聯，4歲時與家人移居義大利北部，他的數學奇才哥哥尼柯萊（Nikolai Durov，與弟弟共同創辦Telegram後擔任公司技術長）曾上過義大利的電視台解三次方數學方程式。蘇聯解體後，度洛夫一家於1990年代初回到聖彼得堡，兄弟倆參加少年數學競賽，用從義大利帶回的IBM電腦寫程式。

在聖彼得堡讀大學時，度洛夫受朋友展示早期版祖克柏（Mark Zuckerberg）所創臉書（Facebook）啟發，於2006年推出號稱俄版臉書的Vkontakte，幾年內就成為俄國最主要的社媒工具之一而引起克里姆林宮注意，要求提供用戶個資。

度洛夫表示，自2011年前後俄國國安人員找上門後，他就開始打造Telegram，作為一種更安全的通訊方式。他說當年俄國政府下達最後通牒：交出Vkontakte 用戶個資，否則就失去公司還得被迫離開俄國。度洛夫說他毅然選擇後者。

度洛夫24日被捕後，俄國前總理麥維德夫（Dmitri A. Medvedev）在Telegram發文，酸度洛夫「想當個沒有祖國卻能過上好日子的世界名流，但他失算了」還意有所指說有法國公民身分的度洛夫永遠是俄羅斯人，暗諷對方根本不可能被西方所接受。

自與俄國斷絕關係後，度洛夫與Telegram工程師四海為家。前員工們說，度洛夫每隔幾個月就搬遷，待過巴塞隆納、峇里島、柏林、赫爾辛基和舊金山，在杜拜設立Telegram總部。前員工們還說，度洛夫是個認真的工程師老闆，專注Telegram功能之餘，常犧牲賺錢與犯罪預防。

按Telegram所載，度洛夫擁有阿拉伯聯合大公國和法國公民身分。儘管乘坐私人飛機旅行，但他表示對買東西敬謝不敏，而是於銀行帳戶和比特幣維持數億美元，以便行動不受拘束。彭博（Bloomberg News）估計他的淨資產超過90億美元。

● 俄烏戰場另類敘事大本營

Telegram目前全球用戶接近10億，規模超過X。當通訊app使用時，Telegram與WhatsApp或iMessage相似，更可與高達20萬人建立群組，且有廣播功能，可幫助個人和群組向更多受眾分享觀點，讓Telegram在烏克蘭、巴西、印尼、印度和俄國特別受歡迎。

度洛夫被捕的另一話題性，是Telegram於俄國侵烏這場二戰後歐陸最大規模戰爭的敘事，使其成為不想受西方主流敘事左右者最主要的戰爭消息來源。

紐時另一篇報導指出，2022年俄國入侵烏克蘭，讓創立於2013年的Telegram從一介僅俄國知識分子使用居多的小眾通訊工具，搖身變成全球巨人。它讓數以百萬計的人能近乎即時關注戰場動態，將身處戰場的官兵變成播報者，為宣傳人員和異議者提供一座講壇。

俄國獨立民調機構「列瓦達中心」（Levada Center）指出，俄國民眾使用Telegram來通訊或掌握資訊的佔比，已從俄烏戰前的38%增至如今的50%。各地使用者大多受Telegram強大加密和隱私設定所吸引，不想應用程式受政府或機構審查、打壓者，都看上Telegram這種能交流敏感資訊無虞的特性。

紐時認為也許最能說明問題之處，是前線官兵已轉向 Telegram來記錄他們的生死，根本改變戰時訊息傳播方式的本質。Telegram對暴力內容缺乏設限，使它已成為一些最駭人戰場畫面的門戶，既揭露由無人機和隨身攝影機帶來大量即時畫面的21世紀戰爭風貌，也打破傳統上由主流媒體所壟斷的戰場敘事。

俄軍士兵經常使用Telegram相互交流軍事訊息，凸顯軍事和商業技術在俄烏戰爭的緊密交織程度。由親俄軍事部落客組成的分析論壇Rybar，在度洛夫被捕後於Telegram寫道「到目前為止，Telegram或許已成部隊指管的主要手段」。

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