無會計師願助柯文哲看帳　綠委神預言成真：早就說去拜託羅淑蕾

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴延燒，民眾黨上周發函台北市會計師公會，希望由公會派員協助第三方公正簽證，不過，台北市會計師公會今（28日）表示，沒有人願意接案，已發函回覆民眾黨。而日前預言沒有會計師敢接案的綠委林俊憲受訪時表示，誰敢接？會計師接他的案子要被他告，而且所有的責任還要幫他扛，「早就建議柯文哲可以去拜託朱立倫、羅淑蕾，願不願意幫你看帳。」

柯文哲身陷政治獻金爭議，日前稱已正式發函會計師公會希望協助查核。對此，社團法人台北市會計師公會今（28日）表示，23日收到民眾黨來函，尋求協助推派會計師查核政治獻金，公會於27日回覆，依本會輪辦案件辦法，本案件經輪辦案件順序徵詢5位會員，均未獲意願接任查核政治獻金專戶帳務案件，謹回覆台灣民眾黨「本案無人接案」。

而林俊憲日前就預言不會有會計師願意接案，如今預言成真，林俊憲今出席民進黨中常會，他會後受訪時表示，誰敢接柯文哲的案子？會計師接他的案子要被他告，而且所有的責任還要幫他扛，自己早就建議柯文哲了，可以去拜託朱立倫、羅淑蕾，「問問他們願不願意幫你看帳？」

然而，對於找朱立倫、羅淑蕾看帳的建議，國民黨發言人楊智伃強調，朱立倫剛結束訪美，黨務工作忙碌，根本沒有時間幫忙，並呼籲民眾黨面對爭議，要好好對外解釋、釐清帳目，向外界說明如何使用政黨補助款。

而柯文哲近日也因花4300萬選舉補助款購置個人辦公室引起討論，民眾黨稱是參考他黨及前總統蔡英文作法，但也分別被藍綠打臉。

對此，林俊憲表示，賴清德的選舉補助款要怎麼用，他選完就正式對外公佈了，也都一直按照之前公布的方向去用，「放心啦，柯文哲買房，賴清德捐房子。」