國會綠白合？柯建銘指政治環境不同　開大門走大路「未來可能合作」

▲民進黨總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨團總召柯建銘因膝傷開刀已缺席兩周民進黨中常會，今（28日）正式回歸，據轉述，會中柯建銘提到，因國民黨團總召傅崐萁母喪、加上國民黨要去泰國，所以下會期立法院開議時間還在喬、預計落在九月中旬。柯建銘也透露，未來政治環境已經不同，黨團開大門走大路，也有可能（與民眾黨）合作。

民進黨中常會今邀請財金文化、今周刊董事長謝金河，以「全球經濟關鍵動向與台灣未來展望」為題進行專案報告。

而柯建銘膝蓋開刀後今回歸中常會，據轉述，柯建銘於會中提到，下星期一立法院要報到了，至於開議時間，因為國民黨團總召傅崐萁母親9月4日公祭，加上國民黨要去泰國，協商時間還在喬，預計在九月中旬。

柯建銘也強調，下會期最重要的還是四大預算法案（114年度中央政府總預算、113年度追加預算、113年度國營事業預算及前瞻計畫第五期），黨團定調沒有優先法案，只要行政院送來的就是優先法案，會積極跟各部會溝通。

會中，柯建銘提到民眾黨爭議，他表示，民眾黨黨團總召黃國昌應該先查弊民眾黨。但柯建銘也補充，現在政治環境跟之前不同，黨團會開大門走大路，未來也有可能合作，但民進黨要團結面對。