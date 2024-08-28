快訊／柯文哲將「請假」暫別黨主席自請調查　2代理人呼聲高

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲爭議連環爆，今年上半年發生「三大案」，下半年又陷入政治獻金、其妻陳佩琪涉嫌開人頭公司，以及4300萬買房一事，預計29日親自召開記者會說明政治獻金案。柯文哲28日中午召集前立委蔡壁如等幕僚，預計今晚找黨公職開會，據了解，柯文哲預計在29日記者會宣布要請假暫別黨主席職務，並自請民眾黨中評會調查。

柯文哲28日中午找來前立委蔡壁如、前秘書長謝立功與周台竹等幕僚開會，但所有人結束會議後皆說是在討論29日查帳記者會，封口不提具體會議內容。而柯文哲也預計在28日晚上7時召開黨公職會議，立委、議員等人皆會到場。

面對政治獻金風暴不斷延燒，加上木可金流爭議仍未解，柯文哲決定29日親自召開記者會對外釋疑。據了解，柯文哲胸有定見，29日將在記者會上向外界宣布，將要「請假」暫時離開黨主席職務，並同時自請民眾黨中評會調查，但若中評會做出要停止柯文哲職務甚至開除黨籍處分，身為「一人政黨」的民眾黨將失去唯一領袖，陷入權力大亂鬥局面。

根據民眾黨黨規第16條規定，黨主席請辭或黨主席請辭或因故無法執行職權時，由中央委員互推一人代理，如所餘任期超過一年，應於出缺後6個月內完成補選，其任期至原黨主席之任期屆滿之日。

目前民眾黨中央委員名單，除了柯文哲以外，還有8名立委黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、吳春城、麥玉珍、林國成、林憶君、張啓楷，以及主席指定委員林富男，還有6名票選委員張凱鈞、江和樹、馮啟彥、許瑞宏、孫正華、李國璋。但黃珊珊已經被處以停權3年處分，因此不可能當代理黨主席，目前黨內評估是由政治明星黃國昌，及民眾黨中央委員、漢王洲際飯店總裁林富男2人機率最高。