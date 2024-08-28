柯找人查帳被拒　林俊憲：公會都不敢接的爛帳到底多可怕？

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲找人查帳被拒　林俊憲：公會都不敢接的爛帳到底多可怕？

▲台南市長選舉民調，陳亭妃、林俊憲與謝龍介對比民調，陳亭妃領先林俊憲。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲民進黨立委林俊憲。（圖／記者林東良翻攝）

實習記者歐承翰／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金假帳風波，日前稱正式發函委請台北市會計師公會做第三方公正機關，協助指派簽證查核，不過台北市會計師公會今（28日）回函表示該案「無人接案」。對此，民進黨立委林俊憲大酸民眾黨，連公會都不敢接的爛帳，到底有多可怕？只有最知名的精算大師「朱主席」才能救你們！

社團法人台北市會計師公會指出，於8月23日收到台灣民眾黨來函，請求協助推派會計師，協助查核柯文哲政治獻金專戶帳務，而協會已在昨（8月27日）回覆，依據該會會員輪辦辦法第六條規定，經輪辦案件順序徵詢5位會員，均未獲意願接任，本案無人接任。

「連公會都不敢接的爛帳，到底有多可怕呢？」林俊憲在臉書撰文狠酸，柯文哲的政治獻金爛帳，前幾天宣布要找台北市會計師公會來幫忙查核，但明眼人都看得出來，這就是想拉局外人來背書，按照民眾黨過去的紀錄，誰要是接了，誰就是下一個端木正，誰要淌這個渾水？

林俊憲諷刺民眾黨，接下來該怎麼辦？早就很多人說過了，只有政壇最知名的精算大師朱主席才能救你們！不過，也有網友在下方留言，「這邊推薦羅蕾蕾」。 

▲▼社團法人台北市會計師公會回覆民眾黨，5位輪值會員均未有意願協助查核帳務。（圖／台北市會計師公會成員提供）

▲社團法人台北市會計師公會回覆民眾黨，5位輪值會員均未有意願協助查核帳務。（圖／台北市會計師公會成員提供）

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