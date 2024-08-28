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青年注入新活力！　台東暑期職場體驗成果豐碩

▲職場體驗成果豐碩。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲職場體驗成果豐碩。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府去年首辦並受到廣大迴響與支持的「青年暑期職場體驗」，今年再度為台東注入一股青春活力！暑假期間臺東縣政府共計提供250位青年至縣內相關單位業者體驗職場2個月，28日舉行成果發表會，讓青年與用人單位彼此有觀摩學習的機會，拓展不同面向的視野。

台東縣長饒慶鈴表示，隨著開學來臨，學生2個月的體驗與學習也告一段落，今日成果發表會特別選在「就藝會」舉行，這座舊議會歷史建築經縣府整建後，已蛻變成為表演藝術創生基地，充滿了年輕的活力與創意的火花，帶給地方不同的面貌，與青年暑期職場體驗計畫的宗旨相互呼應，期待為台東帶來創新力量。

縣府民政處說明，今年計畫約有700名學生投遞履歷，共成功媒合250位學生與130家業者，其中外縣市學生比例佔近4成。職缺地點除了台東市區，更包含成功、長濱、關山、延平、大武等11個鄉鎮地區，職場體驗內容除了餐飲旅宿業外，更有調酒師、桌遊指導員、猛禽訓練員、網路小編等，讓青年深入瞭解平常校園裡學不到的知識。此外，縣府也預先辦理職前講習，讓學生提前認識職場環境及相關權益。

活動邀請7家單位透過擺攤方式分享學生職場體驗成果，並有12位同學上台分享。來自慈濟大學物理治療系的包煥榮同學，非台東在地青年且未在臺東就讀，因緣際會下，透過參加台東縣青年暑期職場體驗計畫，來到「東基醫療財團法人附設迦南護理之家」，工作內容主要是長輩的陪伴與照護，以及定期的舉辦的長者團康活動，由於本身科系關係，單位也安排同學參與長輩的復健行程，透過這次職場體驗計畫將所學能技能運用到職場上。

另外，同單位王浩然及呂妤恩兩位同學則是台東在地人，分別就讀體育大學競技運動系以及東華大學社會學系，王浩然透過自身所學，親自規劃並設計一套長輩體適能訓練，帶領單位的長輩一同訓練體能，而呂妤恩則藉由所學專業，主要負責長輩的陪護工作，也與2位一起職場體驗的同學進行團康活動的規劃與執行。透過參與此計畫，讓三位同學對於本身科系知識有更深刻的理解，同時也是職場經驗的積累，讓同學們對未來不再迷茫。

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