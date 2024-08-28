點亮綠島魅力星空　2024台東最美星空音樂會壓軸

▲2024台東最美星空音樂會壓軸場次將在綠島舉辦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2024台東最美星空音樂會壓軸場次，來到已連續舉辦第5年的綠島鄉，將於31日晚間六點三十分首度在有優美的海洋小學之稱的「公館國小」舉辦，台東縣長饒慶鈴及綠島鄉長謝賢裕歡迎大家到綠島感受夏季夜晚，在海島星空下聆聽浪漫星空音樂會。

台東縣政府表示，台東最美星空音樂會最後一場次於綠島鄉舉辦，將由創作出多首關於綠島的歌曲的「阿丹玩球球」開場，還有今年入圍金曲最佳新人獎的「徐暐翔」、美聲雙人組合「晨悠CHENYO」以及新生代樂團「芒果醬Mango Jump」將帶來精彩的演出，為今年度的最美星空音樂會畫下最完美的句點；音樂會活動雖然即將告一段落，但台東的星空持續在夜晚閃耀，歡迎大家跟著今年發布的「台東最美星空 ‧ 永續賞聆指引」電子手冊，隨時都可以來到台東感受屬於自己的個人星空音樂會。

台東縣府交通及觀光發展處指出，台東因為低汙染及低光害的環境，成為了全台灣最適合觀賞星星的縣市。適逢暑假期間為在台東縣各地推廣「星空觀光」，積極的與台東各鄉鎮合作舉辦「台東最美星空音樂會」，更是在音樂會現場導入永續星空的概念，落實永續行動，創造台東獨一無二的「最美星空音樂會」，希望讓星空音樂會在各地遍地開花，在今年發布的「台東最美星空 ‧ 永續賞聆指引」，介紹了如何自辦星空音樂會，讓各鄉鎮市效仿台東最美星空自辦活動，落實處處是最美星空，創造「星空經濟」。更多活動最新消息請見官方FB(https://www.facebook.com/StarryTaitung)或官方IG(starrytaitung_)。