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6歲女童超商買茶葉蛋卻迷路　警民合力幫他找到回家路

▲6歲女童買茶葉蛋迷途警幫助返家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲6歲女童買茶葉蛋迷途警幫助返家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局池上分駐所警員黃暄淩及林煜凱於28日9時許，接獲民眾報稱「有小女童迷路，我把她帶回店內，請派員來處理」。員警隨即到場，據報案的老闆娘說，小女孩在超商買完東西，忘了怎麼回去，站在路口徘徊。員警詢問左右鄰舍及廟口民眾，最終得知她住在附近「金紙店」，員警評家將女童送返家。

「妹妹妳住哪裡？」，池上鄉有位6歲女童，於28日上午獨自一人到附近超商買茶葉蛋及麵包，結果欲返家時，卻忘了來時路，頂著大太陽站在路口徘徊許久。

農藥行老闆娘於店內看見外邊的女童不太對勁，主動上前關心，起先女童非常謹慎，都不跟陌生人說話，後來可能感受到老闆娘的善意，就顫顫巍巍地跟她說「我忘了回家的路」。

老闆娘將小女童帶回店裡，同時打電話報警處理。池上分駐所警員黃暄淩及林煜凱獲報前往，老闆娘將上情轉知員警，員警對小女童說「叔叔會帶妳回家的」。

員警在附近的寺廟詢問民眾，得知小女童應該是「金紙店的女兒」。直接以巡邏車將小女童載往隔兩條街的金紙店，抵達後員警問小女童「這是妳家嗎」，她點點頭。

一進店內，阿公一頭霧水「警察怎麼來了」，但當看到員警身後跟著小孫女，並在員警說明來意後，他們這才知道原來她迷路了，警察送她回家。

阿公劈頭就對其他人說，就跟你們說，她還小不要讓她自己去買東西，妳看吧迷路了，還好遇到好心的人還有警察，謝謝警察先生，謝謝。員警也對大人們說，小孩還是有人陪比較妥當，帶著她多走幾次，長大些比較熟悉了，就不會迷路了。

關山警察分局呼籲民眾，家中若有年幼兒童，應隨時注意幼童安全，避免讓幼童離開視線，平時亦可教導幼童走失時正確的求助方式；如發生走失情形，也請主動撥打110報案，以利警察即時提供協助，多一份助力，就能儘快找到幼童平安返家。

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