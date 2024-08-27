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優秀醫師新勢力進駐　中國醫大北港附醫守護雲林海線

▲中國醫藥大學北港附設醫院今日介紹包含內外科、中醫等等共13種專科、16位醫療新星，全面性滿足醫療量能。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲中國醫藥大學北港附設醫院今日介紹包含內外科、中醫等等共13種專科、16位醫療新星，全面性滿足醫療量能。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中國醫藥大學北港附設醫院位雲林海線，致力打造媲美醫學中心等級的醫療服務，與台中總院不斷媒合資源，引進優秀人才，今（27）日召開記者會介紹包含內外科、中醫等等共13種專科、16位醫療新星，全面性滿足醫療量能，希望可以守護鄉親的健康。

中國醫藥大學北港附設醫院醫療副院長馮逸卿表示，救急、救命、救心，多方位、全方面地補足醫療人才，也是我們醫院團隊的職責所在，並且引進AI、智慧化的系統，讓年輕醫師發揮，甚至研究新型的治療方法，對病人來說是相當友善的事情，免除舟車勞頓之苦，在雲林北港就能享有都市等級服務。

骨科黃奕勳醫師、心臟血管外科陳奕儕醫師、心臟血管外科文豪醫師、一般外科何建霖醫師、醫般外科莫斯宇醫師、泌尿科潘思穎醫師、泌尿科李柏毅醫師、腸胃科張育瑞醫師、感染內科陳俊安醫師、耳鼻喉科黃健豪醫師、神經外科張君任醫師、急診部黃柏堯副主任，皆為今年度剛到院醫師。

去年到院新秀醫師，如復健科張呈偉主任、腎臟科林佩穎醫師，用專業能力幫助並解決病痛問題，深受鄉親喜愛。留英進修三年的身心科谷大為醫師也在今年回歸，用最溫暖親民的方式治癒病人。中醫部的紀奕彰醫師從住院醫師時即投入居家醫療工作，在北港本院及虎尾農會診所皆有門診，親切零距離的服務態度在病人間口耳相傳。

中國醫藥大學北港附設醫院吳錫金院長表示，為因應雲林人口變化及疾病型態，醫療服務也跟著滾動式調整，並積極延攬醫學中心級主治醫師前來，各科全面性地提升雲林海線急救責任及守護地區鄉親。除力增新血外，服務品質也往高水準邁進，今年獲得2024年台灣永續能源研究基金會(TAISE)第四屆「TSAA台灣永續行動獎」榮獲「SDG10減少國內及國家間的不平等目標行動」銀牌獎及「SDG03 健康與福祉」銀牌獎。

►聽Podcast #我在案發現場

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