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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲政治獻金案狂燒難止血　律師揭爭議3關鍵

▲▼柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨主席柯文哲近日因政治獻金爭議不斷，預計29日親自召開記者會說明，且據了解，柯文哲將在會中宣布請假暫別黨主席職務，並自請民眾黨中評會調查。假帳風波越演越烈，但從法律面來看，柯文哲問題到底出在哪？律師陳育祺受訪時表示，判斷政治獻金是否為合法支出有三大原則，而要消除疑慮最關鍵的事證，就是民眾黨能否提供合法的憑證。

有關政治獻金的收受，擬參選人或政黨應向金融機構開立政治獻金專戶，並報經監察院許可設立後始可收受政治獻金；收受政治獻金須開立受贈收據，金錢政治獻金15日內存入專戶，並按日逐筆記帳。對於捐贈政治獻金者，也有相關限制，如不合於規定請於申報截止日前辦理返還或繳庫；最後則必須申報，政黨及政治團體應於每年度結束後5個月內；個人應於選舉投票日後3個月內申報政治獻金會計報告書。

陳育祺指出，根據《政治獻金法》，對於政治獻金的合法支出設有三大原則，首先是必須用於直接與競選活動相關的支出；第二是要在法定期間內使用；第三則是所有支出必須具備合法憑證，如發票或收據，並需在申報後保存至少五年，以確保政治獻金的合法使用，防止資金被挪用或用於不當支出。

陳育祺強調，審查政治獻金支出時，必須嚴格依照上述三大原則，否則可能面臨政治獻金法規定的行政罰鍰，甚至觸犯刑法，如偽造文書等罪名。

陳育祺認為，針對目前民眾黨最具爭議的支出漏報問題，澄清的關鍵在於是否能夠提供合法的憑證，以證明政治獻金的實際用途和目的。此外，這些金額的說明應與申報的會計報告相符，這樣才能消除公眾對會計報告的疑慮。

至於柯文哲多次強調對於相關情況他並不知情，陳育祺表示，如果這一點屬實，確實可能不符合行政法與刑法處罰的要件，但這是檢調需調查釐清的重點。會計師在編制會計報告書時，必須了解業主的競選活動計劃、相關支出項目及其用途，並隨時向業主要求提供最新的財務資料和文件。業主亦應提供所有與政治獻金相關的收入和支出憑證，包括捐款收據、發票、合同等。因此，會計師與業主必然有緊密的合作關係。

陳育祺指出，民眾黨內部應設有負責與會計師接洽並承辦業務的窗口和組織，並有相關負責核決處理的幹部。關於柯文哲知情與否，檢調需進一步調查以釐清民眾黨內部處理會計報告書申報的權限劃分。這包括柯文哲是否按照權限參與或未參與，是否有覆核監督的責任等。只有釐清這些事實，才能確定是否需要承擔法律責任。

不過，談及柯文哲的政治風暴，政壇皆認為衝擊如此之大，主要是因柯文哲過往為自己所塑造的人設崩壞。民進黨立委林楚茵日前就曾表示，金流案檢調調查中，「我認為不會有太大的重罪」，但這個影響的是民眾黨所營造的假面被拆穿，報帳這個部分是破口，柯文哲還有其他案子像京華城等等。

民眾黨近日也因爭議民調慘跌，民進黨立委吳思瑤就說，民眾黨過去欠缺核心思想，也沒有深刻的信仰理念，反是長期刻意塑造清廉正直、透明公開的形象，但如今這樣的形象破產，支持者當然會快速崩解。

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