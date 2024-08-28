柯文哲補助款私用怎解套？　王鴻薇獻計：4300萬商辦還給民眾黨

▲王鴻薇認為柯文哲解套不難，把4300萬商辦還給民眾黨，作為黨產使用就好。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席柯文哲爆出拿選舉補助款4300萬現金購入立院附近商辦，作個人使用，還說是「參照他黨慣例」三分之二歸個人，本次柯文哲選舉補助款拿了1億1071萬3980元，若以三分之二計算為7380萬9320元。國民黨立委王鴻薇今（28日）表示，相信柯文哲經驗不足，這件事情解套並不難，最容易的方式，就是把這些補助款捐還給民眾黨，例如4300萬商辦還給民眾黨，讓他恢復作為民眾黨的黨產使用。

王鴻薇認為，選舉補助款用於購買私人辦公室，雖然不符法律意旨，但柯文哲仍有轉圜餘地。她指出，選舉補助款的使用規範因選舉類型而異，例如縣市首長、立委等選舉，補助款是給予候選人本人，並無規定款項用途；總統大選的選舉補助款則是給予政黨，同樣沒有規定款項用途。

對於民眾黨是否能將補助款給予柯文哲，王鴻薇認為並無不可，但此舉將涉及贈與問題。她指出，法規上給予的對象不同，是綠營攻擊的道德盲點。因此，民進黨前立委賴品妤可以拿補助款去買車子自用，柯文哲卻不能買個人辦公室，這點值得質疑。她進一步指出，如果蔡英文以總統選舉補助款成立「個人」基金會，也應以同樣標準被檢驗。

王鴻薇相信，柯文哲並非故意觸法，而是經驗不足。她認為，解決此事並不困難，最簡單的方式就是將補助款捐還給民眾黨，讓4300萬商辦恢復為民眾黨的黨產使用。只要柯文哲能證明自己並非故意，於法於理上，仍有一定的空間。

最後，王鴻薇表示，解鈴還須繫鈴人，選舉補助款的問題終究是政黨與候選人的事情，她相信柯文哲會做出最有智慧的決定。