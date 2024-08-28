　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

誰領導民眾黨團？　王世堅分析「黃珊珊較好」：黃國昌像鳳凰

▲▼王世堅聯訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲王世堅。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨陷入假帳風波，黨主席柯文哲爭議連環爆，時任競選總幹事的黃珊珊也備受批評。不過，民進黨立委王世堅認為，黃珊珊進到立法院之後很認真，跟同黨的黃國昌截然不同，「黃國昌是像一隻鳳凰」，在民眾黨團，黃珊珊是唯一有能力跟黃國昌抗衡的，由她來領導「我認為會是比較好的」。

王世堅28日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。對於民眾黨假帳爭議，王世堅認為，黃珊珊已經很努力，在做一些事情，做一些補正，當時黃珊珊是受命為柯文哲選總統的競選總幹事，其實競選總幹事大部分是處理政治這一部分，所以大概黃珊珊的注意力大概都在那一邊，財務方面才會找會計師，然後另外找柯文哲他信任的人，這一個部分是黃珊珊有疏忽，因為這個部分都必須還要她下去簽認才可以，但是以黃珊珊的法律專業，應該是大致認為說柯文哲這個沒什麼違法，而且都是好朋友，但往往很多疏漏都是在這些小細節上。

王世堅提到，黃珊珊進到立法院之後很認真，在非常多的法案都很努力，跟黃國昌是截然不同的，「黃國昌像一隻鳳凰一樣，隨時要展開漂亮的樣子給大家看」，但是黃珊珊不是，她比較不會去凸顯這種政治議題

王世堅認為，民眾黨這個帳確實說明了這個黨的問題，所以並不是說大黨、小黨，小黨人比較少，比較少帳，事情也比較少，但做為黨主席要管理、領導這個黨，要跟藍綠並駕齊驅、分庭抗禮，那年輕朋友們也給了這個機會，結果柯文哲現在發生的事情，證明了他完全沒有領導力、管理能力，這個黨雜亂無章，你如何對抗兩大黨？

對於未來立法院或甚是台北市長選舉綠白合的可能，王世堅則說，他還沒有想到這一邊，但他認為，民眾黨八席立委當中，黃珊珊是唯一有能力跟黃國昌做抗衡的，由黃珊珊來領導民眾黨會是比較好的，讓民眾黨比較走入社會。

ET快訊
9紅單！墾丁業者嚇到了　派怪手自拆　
快訊／台中砂石車翻落3樓高斜坡！駕駛爆頭慘死
王世堅點名2綠委選台北市長　莊瑞雄：他呼聲最高「爽的跟什麼一
珊珊颱風日本發「特別警報」　取消近300航班
母含淚器捐　38歲兒昏迷...第1次腦死判定完成
美預測珊珊襲台　氣象署：都還是有機會「不確定性高」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高雄爭取「二姐」江蕙復出開唱失利　陳其邁燦笑回兩字

蕭美琴出席調解人員表揚大會　去年解決至少20萬人紛爭

評總統重選民調！小草變成綠「回頭草」　陳揮文轟：藍營白忙一場

張啟楷拋修憲廢監察院　國民黨團：若遇綠就轉彎也考慮廢掉

柯文哲金流毀人設　游錫堃：「台灣民眾黨」創辦人蔣渭水一生清亷

賴清德見國際扶輪社長當選人　台灣成功爭取2026年會主辦權

鄭天財涉賄數百萬遭檢調約談　林思銘：我個人對他有信心

王世堅點名2綠委選台北市長　莊瑞雄：他呼聲最高「爽的跟什麼一樣」

鄭文燦1小時湊2800萬保釋金！　李彥秀揭2訊息：連演都不演了

誰領導民眾黨團？　王世堅分析「黃珊珊較好」：黃國昌像鳳凰

無人機衝撞俄羅斯大樓！　目擊者驚呼畫面曝光

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

依依10年婚斷遭逐出前夫家　認「9月搬離娘家」：真的單身了

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

無錢可貸！下半年房市全面停擺？央行理監事會議再出甚麼招？房價下跌有望？「房貸之亂」何時停｜地產詹哥老實說完整版 EP220

館長曝柯文哲難過吐苦水！　控「沒電視台願讓阿北澄清」

工程車停蘇花改隧道　轎車疑沒看路直直撞

周四變天全台有雨 未來10天雨區曝　

IVE安兪真衣服再出狀況！「背面裂開」緊抓繼續跳 #星光雲reels

偽裝陌生人測試大白熊　毛孩認出爺奶卻忽視爸

高雄爭取「二姐」江蕙復出開唱失利　陳其邁燦笑回兩字

蕭美琴出席調解人員表揚大會　去年解決至少20萬人紛爭

評總統重選民調！小草變成綠「回頭草」　陳揮文轟：藍營白忙一場

張啟楷拋修憲廢監察院　國民黨團：若遇綠就轉彎也考慮廢掉

柯文哲金流毀人設　游錫堃：「台灣民眾黨」創辦人蔣渭水一生清亷

賴清德見國際扶輪社長當選人　台灣成功爭取2026年會主辦權

鄭天財涉賄數百萬遭檢調約談　林思銘：我個人對他有信心

王世堅點名2綠委選台北市長　莊瑞雄：他呼聲最高「爽的跟什麼一樣」

鄭文燦1小時湊2800萬保釋金！　李彥秀揭2訊息：連演都不演了

誰領導民眾黨團？　王世堅分析「黃珊珊較好」：黃國昌像鳳凰

歐漢聲慘遇失業！吳宗憲伸援手「一句話成救命稻草」　拼命到牙齒爆開

史上第4次！日本颱風特別警報　上次是強颱南瑪都奪5命

全部都是壞球卻被三振！　道奇史密斯遇爭議判決引發球迷不滿

露營界的超強私廚！團隊客製化專屬套餐　現場開伙享受戶外野餐

強壓盲女奪初夜！公益理事長噁喊：性愛教育　遭判7年2月

發病2周就會死！巴基斯坦少年染「眼睛流血」怪病　致死率達40%

大家不敢說厄文比柯瑞優秀？　灣區媒體批尼克楊言論「荒謬」

《正港分局》霸榜第一紅到國外！許光漢曝「瑪爾濟斯歌」荒謬過程

火星人降臨高雄！民宿房價竟「暴漲9成」　2業者7月才吞5萬罰單

高雄爭取「二姐」江蕙復出開唱失利　陳其邁燦笑回兩字

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

政治熱門新聞

鄭文燦家暗櫃藏678萬！他見現金包裝藏1細節

快訊／北市會計師公會聲明曝光！　無人願接查核柯文哲政治獻金案

線上申換護照9／3試辦　須符合7大條件

黃揚明：鄭文燦動過500萬檢1細節證明

政院出手了！　卓榮泰：政府不會有限貸令

快訊／京華城案　應曉薇辦公室遭搜索

快訊／遭檢廉帶離議會　應曉薇：身正不怕影子斜

批美只愛台的錢　李乾龍：陸怎麼可能打來

黨員籲辭黨主席　柯文哲微笑避答

王世堅點名2綠委選台北市長　莊瑞雄：他呼聲最高「爽的跟什麼一樣」

高虹安翻版　綠委林宜瑾涉詐領助理費手法曝光

林宜瑾弟「肉粽」如高虹安男友　逃一劫理由曝

驚爆！　蔡壁如涉申報假帳破百萬

江蕙國慶晚會登大巨蛋開唱　內政部：務必擬定安全維護計畫

更多熱門

相關新聞

評總統重選民調！小草變成綠「回頭草」　陳揮文轟：藍營白忙一場

評總統重選民調！小草變成綠「回頭草」　陳揮文轟：藍營白忙一場

《TVBS》27日公布最新民調，「若重新投票選總統」，有49%民眾會投給賴清德，33%投給侯友宜，18%投給柯文哲，柯文哲大減8個百分點，相當於流失百萬支持者。對此，媒體人陳揮文表示，民調顯示「青鳥」回來了、「小草」跑掉了，柯文哲流失的票，沒有流去國民黨，而是流給賴清德，國民黨立委鬧了大半年，都覺得自己了不起，結果呢？就是賴清德笑到最後，證明只是白忙一場，浪費一個會期，一事無成。

柯文哲金流毀人設　游錫堃：「台灣民眾黨」創辦人蔣渭水一生清亷

柯文哲金流毀人設　游錫堃：「台灣民眾黨」創辦人蔣渭水一生清亷

王世堅點名2綠委選台北市長　莊瑞雄：他呼聲最高「爽的跟什麼一樣」

王世堅點名2綠委選台北市長　莊瑞雄：他呼聲最高「爽的跟什麼一樣」

強姦犯辯「天下男人都有性慾」

強姦犯辯「天下男人都有性慾」

快訊／北市會計師公會聲明曝光！　無人願接查核柯文哲政治獻金案

快訊／北市會計師公會聲明曝光！　無人願接查核柯文哲政治獻金案

關鍵字：

民進黨民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

美國估珊珊颱風鬼轉撲台！氣象署回應了

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘

墾管處出手了！出動怪手「沙灘開挖」

墾丁業者插陽傘霸占海灘　墾管處強拆180頂

即／遭碎玻璃割頸亡　27歲騎士是阿堂鹹粥長孫

LINE明晨維護1小時　2功能將無法使用

私密處「夾出一圈毛髮」！醫驚呆　她羞…老公愛愛放的

劉謙證實罹患肺腺癌！每年健檢「肺部照出陰影」

LINE新功能上線「圖示不再只有綠色」　萬人喊羨慕

即／台中客運司機開到一半不舒服...送醫不治

旅日人妻逃回台灣！丈夫傳AV諷：跟妳一樣小

林依晨陸綜舉手「我是成都人」被台粉炎上面相變了

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

今晚雨區擴大！　明全台「下最多」

2800萬裝行李箱辦交保！鄭文燦關47天走出法院

更多

最夯影音

更多

無人機衝撞俄羅斯大樓！　目擊者驚呼畫面曝光

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

依依10年婚斷遭逐出前夫家　認「9月搬離娘家」：真的單身了

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

無錢可貸！下半年房市全面停擺？央行理監事會議再出甚麼招？房價下跌有望？「房貸之亂」何時停｜地產詹哥老實說完整版 EP220

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面