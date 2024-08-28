誰領導民眾黨團？　王世堅分析「黃珊珊較好」：黃國昌像鳳凰

▲王世堅。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨陷入假帳風波，黨主席柯文哲爭議連環爆，時任競選總幹事的黃珊珊也備受批評。不過，民進黨立委王世堅認為，黃珊珊進到立法院之後很認真，跟同黨的黃國昌截然不同，「黃國昌是像一隻鳳凰」，在民眾黨團，黃珊珊是唯一有能力跟黃國昌抗衡的，由她來領導「我認為會是比較好的」。

王世堅28日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。對於民眾黨假帳爭議，王世堅認為，黃珊珊已經很努力，在做一些事情，做一些補正，當時黃珊珊是受命為柯文哲選總統的競選總幹事，其實競選總幹事大部分是處理政治這一部分，所以大概黃珊珊的注意力大概都在那一邊，財務方面才會找會計師，然後另外找柯文哲他信任的人，這一個部分是黃珊珊有疏忽，因為這個部分都必須還要她下去簽認才可以，但是以黃珊珊的法律專業，應該是大致認為說柯文哲這個沒什麼違法，而且都是好朋友，但往往很多疏漏都是在這些小細節上。

王世堅提到，黃珊珊進到立法院之後很認真，在非常多的法案都很努力，跟黃國昌是截然不同的，「黃國昌像一隻鳳凰一樣，隨時要展開漂亮的樣子給大家看」，但是黃珊珊不是，她比較不會去凸顯這種政治議題

王世堅認為，民眾黨這個帳確實說明了這個黨的問題，所以並不是說大黨、小黨，小黨人比較少，比較少帳，事情也比較少，但做為黨主席要管理、領導這個黨，要跟藍綠並駕齊驅、分庭抗禮，那年輕朋友們也給了這個機會，結果柯文哲現在發生的事情，證明了他完全沒有領導力、管理能力，這個黨雜亂無章，你如何對抗兩大黨？

對於未來立法院或甚是台北市長選舉綠白合的可能，王世堅則說，他還沒有想到這一邊，但他認為，民眾黨八席立委當中，黃珊珊是唯一有能力跟黃國昌做抗衡的，由黃珊珊來領導民眾黨會是比較好的，讓民眾黨比較走入社會。