快訊／無人接案！北市會計師公會聲明拒絕　柯文哲找嘸第三方幫查核

▲柯文哲到民眾黨黨部開會 表示要直接找律師告會計師。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金爭議，日前稱已正式發函會計師公會希望協助查核。對此，社團法人台北市會計師公會今（28日）表示，23日收到民眾黨來函，協助推派會計師查核政治獻金，本會於27日回覆，依本會輪辦案件辦法，本案件經輪辦案件順序徵詢5位會員，均未獲意願接任查核政治獻金專戶帳務案件，謹回覆台灣民眾黨本案無人接案。

社團法人台北市會計師公會說明，本會於113年8月23日收到台灣民眾黨來函，請本會協助推派會計師，協助查核總統候選人柯文哲政治獻金一案。

社團法人台北市會計師公會指出，本會已於113年8月27日以北市會字第113000304號函覆台灣民眾黨，並說明依本會員輪辦案件辦法，依本辦法第六條規定，本案件經輪辦案件順序徵詢5位會員，均未獲意願接任查核總統候選人柯文哲，政治獻金專戶帳務案件，謹回覆台灣民眾黨本案無人接案。

依《東森新媒體ETtdoay》查證台北市會計師公會，公會表示，照辦法徵詢會計師輪排順序，有超過5個人沒辦法接，只好回函該單位，目前公會會員有2300位，參與輪值的有80名會計師，「剛好輪到的5名會計師都無法接案」。公會理事長傅文芳說，「我們是輪值的，但沒有義務要接，這種事要看意願，可以拒絕。」

有會計師就表示，過去也有法院輪派案件「5名輪值會計師無法接」的現象，不過通常會計師會不接，多有利益迴避或過於棘手等因素考量，一般案件則是問2、3人就可以接走。

▼社團法人台北市會計師公會回覆民眾黨，5位會員均未有意願協助查核帳務。（圖／台北市會計師公會成員提供）