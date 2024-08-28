評總統重選民調！小草變成綠「回頭草」　陳揮文轟：藍營白忙一場

▲侯友宜、柯文哲、賴清德。（合成圖／翻攝直播畫面、記者林敬旻、李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

《TVBS》27日公布最新民調，「若重新投票選總統」，有49%民眾會投給賴清德，33%投給侯友宜，18%投給柯文哲，柯文哲大減8個百分點，相當於流失百萬支持者。對此，媒體人陳揮文表示，民調顯示「青鳥」回來了、「小草」跑掉了，柯文哲流失的票，沒有流去國民黨，而是流給賴清德，國民黨立委鬧了大半年，都覺得自己了不起，結果呢？就是賴清德笑到最後，證明只是白忙一場，浪費一個會期，一事無成。

陳揮文於節目《飛碟晚餐陳揮文時間》表示，TVBS這次調查「若重選總統」，結果顯示，賴清德原本的得票率40％，若重選將多了9個百分點變49％；而侯友宜原本拿到33％，重選還是33％；但柯文哲原本拿到26％，重選卻變18％。

陳揮文認為，這代表什麼？代表賴清德執政三個月的表現，獲得民眾肯定，但得票率能從40％變到49％，這100天到底發生了什麼？



陳揮文分析，這份民調，若重選柯文哲只能拿18％，這次弊案延燒，選票至少流失100萬票以上，1個百分點大概14萬票，柯文哲少了8個百分點，等於丟了110多萬票跑不掉。

陳揮文說，民調還顯示，20到29歲的年輕人若重選，支持柯文哲的剩42％，而支持賴清德的是48％，他們兩人相加等於多少？這樣國民黨剩多少？只剩10％，就連30到39歲年齡層投票，國民黨也遠遠落後賴清德與柯文哲。

陳揮文質疑，這也顯示，不是當柯文哲的「小草」、就是回去當支持民進黨的「回頭草」，但國民黨的「藍花草」呢？

▼TVBS調查「若總統大選重新投票」結果。（圖／TVBS民調中心提供，點圖放大）

陳揮文強調，「青鳥」回來了、「小草」跑掉了，柯文哲的小草流失至少100多萬票，這些票沒有流去國民黨，而是流給了賴清德。他質疑，國民黨立委鬧了大半年，卻沒有人改支持國民黨，就連柯文哲因為最近弊案，造成小草跑了，但跑去哪？都被賴清德拿走了。

最後，陳揮文批評，國民黨現在每個立委都覺得自己了不起，結果呢？就是賴清德笑到了最後，證明在立法院吵吵鬧鬧只是白忙一場，表決就算藍白都贏，但看完民調結果，這些有什麼用？浪費了半年、浪費了一個會期，只是一事無成。

▼TVBS調查「若總統大選重新投票」結果。（圖／TVBS民調中心提供，點圖放大）

本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於113年8月20日至26日晚間18：30至22：00，共接觸1374位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為314位，拒訪率為22.9%，最後成功訪問有效樣本1060位（市話532、手機528），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。

抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為 TVBS。

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