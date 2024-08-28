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北醫驚爆狼醫性侵女病患　律師羞辱式詰問害她尋短

北醫收到女病患申訴後，立即進行調查，狼醫林朝順起先坦承一時衝動犯錯，並表示願意賠償。

▲北醫收到女病患申訴後，立即進行調查，狼醫林朝順起先坦承一時衝動犯錯，並表示願意賠償。

圖文／鏡週刊

台北醫學大學附設醫院（北醫）驚傳麻醉醫師對昏迷女病患性侵的離譜案件！擁有博士學位的北醫麻醉科醫師林朝順，竟趁女病患在麻醉恢復室意識模糊時，搓揉患者私處並以手指侵入陰道，身心受創的女病患事後向院方檢舉並提告，林朝順一度坦承犯行並同意賠償，但之後又突然推翻自己過去的認罪自白，甚至委任律師江仁成對女病患提出恐嚇取財及誣告之訴，江仁成更是在妨害性自主案件審理開庭時，數度對女病患提出羞辱式的詰問，導致原本當事人不堪精神壓力選擇輕生，雖及時救回，但對狼醫及委任律師以司法手段報復，至今仍身陷痛苦深淵。

8月4日凌晨4點多，某警局接到一名律師打電話報案，指有女當事人留下遺言打算尋短。

警方獲報趕到當事人住處，按門鈴無人應門，緊急聯繫當事人的姊姊，最後破門而入，將已陷入昏迷的女子送醫急救，所幸撿回一命。女子甦醒後情緒激動，崩潰大哭，至今仍持續進行身心治療。

女病患當時為了身體健康，到北醫進行內視鏡檢查，沒想到卻遭到負責麻醉的醫師林朝順猥褻性侵，讓她痛苦不已。圖為示意圖。（東方IC）

▲女病患當時為了身體健康，到北醫進行內視鏡檢查，沒想到卻遭到負責麻醉的醫師林朝順猥褻性侵，讓她痛苦不已。圖為示意圖。（東方IC）

本刊循線調查，這名女子是妨害性自主案的受害者，2022年11月25日，她到北醫進行內視鏡檢查，在恢復室等待麻醉藥效消退、意識仍模糊之際，突然感到有人觸摸她的下體，用力睜開眼睛，赫然看到一名穿白袍的男子站在她床邊，讓她驚恐不已。

狼醫林朝順擁有醫學科學研究所博士的高學歷，竟在行醫時對女病患伸出狼爪。（翻攝林男YouTube）

▲狼醫林朝順擁有醫學科學研究所博士的高學歷，竟在行醫時對女病患伸出狼爪。（翻攝林男YouTube）

女病患事後向北醫申訴，北醫根據女病患形容「穿白袍、瘦高、戴眼鏡、髮量不多」等特徵描述展開調查，結果當天負責幫女病患麻醉的醫師林朝順，坦承自己當時在衝動下「做了不該做的事情」，並表示希望能當面向女病患致歉，也願意賠償、和解。

江仁成有將近30年的律師資歷，卻在庭上羞辱式質問女病患，遭審判長制止。（翻攝台北律師公會官網）

▲江仁成有將近30年的律師資歷，卻在庭上羞辱式質問女病患，遭審判長制止。（翻攝台北律師公會官網）

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