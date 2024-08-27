結婚18年罕提「連先生」！他脫口「1句話」　蔡依珊當場安靜

▲蔡依珊很愛毛小孩憨憨。（翻攝蔡依珊IG）

圖文／鏡週刊

紅豆食府千金蔡依珊與國民黨副主席連勝文結婚18年，育有2子，家裡養了一隻法鬥犬「憨憨」。蔡依珊昨（26日）在社群網站發文，罕見提到「連先生」，並分享二人對話，「連先生」說了一句話，讓她安靜無言以對。

昨天是「國際狗狗日」，蔡依珊在IG分享與愛犬的合照，並寫下：「今天連先生看到憨憨坐著等他吃早餐，突然發自內心的說：『我們家狗狗好喜歡我。』」一句話讓蔡依珊安靜，心想：「咦…不是當初最反對養寵物的」。連接著說：「所有小動物都喜歡我。」蔡依珊回：「你以為你灰姑娘喔。」

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蔡依珊除了貼出與憨憨的合照，還分享出差時與憨憨視訊的畫面，以及「灰姑娘」視角的憨憨，可見她真的非常愛毛小孩。

有網友說：「這對話太可愛」，蔡依珊回應：「是我可愛吧」。另一名網友覺得「憨憨好可愛哈哈，但你們的對話也比較可愛」，蔡依珊表示這是「日常的幽默」。還有人說「你居然跟寵物視訊，你也太愛憨憨了吧」「連先生真是天外飛來一筆奇思妙想」。

▲連戰日前慶祝鑽石婚宴，蔡依珊扶著婆婆連方瑀。（連戰辦公室）

國民黨榮譽主席連戰與其夫人連方瑀24日歡慶結婚60週年的「鑽石婚宴」，連勝文等連家子女出席，一張照片中蔡依珊打扮端莊，站在連方瑀身旁扶著她，婆媳關係看來不錯。



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