正妹在東京車站挺身救人！身分曝竟是「現役甜美偶像兼醫師」

圖文／鏡週刊

本月21日，日本東京車站發生有一名男子突然在車站內倒下，一名正妹疑似擁有醫學知識，挺身而出進行急救處置。事後有網友上傳這段影片，目前已吸引超過2000萬人次的點閱率，隨後開始有網友猜測這名正妹的身分，原來這位正妹的來頭真的不小，是一名醫師，也是一名現役偶像。

這段影片可見，當時東京車站內有一名男子倒在地上，隨即引來許多民眾圍觀，但這時有一名正妹相當專業，直接在現場為男子進行急救處置，並建議站務人員趕緊將男子送醫，待急救隊抵達時，正妹也立刻提出專業的醫療建議。後來男子被順利送醫治療，事件也告一段落。

▲老翁突路倒，醫師兼現役偶像的北村舞香即刻救人。（翻自suketorioblog.com）

不過這段影片被上傳網路後，引發眾多日本網友熱議，不少人開始肉搜正妹的身分，有眼尖的網友認出，這名正妹就是「北村舞香」，她既是醫師，也是現役偶像。

北村舞香近日接受《富士電視台》節目的訪問，她說事發當時，她剛好結束偶像團體的練習，正準備回家，所以穿得比較輕鬆。隨後她就看到有一群人聚集，她上前一看，發現是一名男子倒在地上，之後北村馬上上前查看男子的狀況，並確認他是否還有意識。

現年27歲的北村舞香，踏入醫師一行已經進入第3年，不過她在今年6月加入4人女子團體「NEOアラモード」出道。雖然北村成為偶像，但她並沒有放棄醫師職業，並強調自己會試著讓「醫師」與「偶像」都能兼顧，做到最好。

▲北村舞香今年6月出道，也沒有放棄醫師職務。（翻自suketorioblog.com）



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