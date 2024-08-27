偷酸金正恩血統不純！　北韓8菁英工程師深夜「全家被消失」

▲金正恩生母為在日朝鮮人，因此也曾被質疑他的血統不純正。（圖／達志影像）



記者王佩翊／編譯

北韓首都平壤一家電腦相關企業的菁英工程師因為出言不遜，在公司私下狠酸領導人金正恩是出自不純正血統，因此遭到當局依間諜嫌疑逮捕，從此消失，連同其家人也一起被帶走。

根據《每日北韓》引述平壤內部消息來源報導，該間電腦相關產業公司名為「光復先端製品開發交流社」，該公司的8名工程師7月28日突然被國家保衛省（秘密警察）的反間諜部門帶走。他們的家屬，包括父母和兄弟姐妹在內，也在8月初一起被帶走，至今未歸。

消息人士僅稱這間公司是能與外界交流的機構，而該公司的主要業務涉及硬體與軟體的開發與販售，這些工程師可以說是菁英中的菁英。有消息來源指出，這些菁英工程師被逮捕的原因是在夜班期間偷偷觀看被禁止的海外影片或書籍。但是卻有另一名保衛員爆料，他們的行為不僅如此。

據悉，這些工程師不但觀看了被禁的海外影片，還對金正恩總書記的血統問題品頭論足，而這些言論都徹底冒犯了「北韓最高尊嚴的金正恩」，這才是導致被消失的真正原因。

根據公司內部流傳的消息，這些工程師曾經私下討論金正恩是「富士山血統」，且不知道是金正日的第幾房老婆生的。所謂的「富士山血統」是一種揶揄代稱，指的是帶有日本血統，與金日成的「白頭山血統」形成反比。這些言論在被其他員工聽見後，8名工程師便被帶走。此後，公司內部也被嚴令禁止再次提及此事。

金正恩的生母高容姬是出生於日本大阪的前在日朝鮮人，然而這一項事實如果被公開，就有可能削弱金氏政權，因為北韓十分看重金氏家族的「白頭山血統」。

由於這些工程師的工作性質經常涉及海外交流，因此當局認為他們的思想存在問題，懷疑他們可能參與了洩露機密或是反國家運動，因此決定緊急逮捕8人與其家屬。

公司內部有其他員工因害怕受到牽連主動離職。消息人士表示，自從這次事件後，所有員工都變得非常謹慎，雖然沒有人敢公開談論，但大家都心知肚明發生了什麼。

8名工程師與其家人的鄰居們得知他們被帶走後，心中難掩不安。有人表示，「這是第一次看到沒有任何原因，就有一家人在深夜徹底消失。」