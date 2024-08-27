日本124人「知名瀑布戲水後」上吐下瀉　集體感染諾羅病毒

記者王佩翊／編譯

日本熊本縣天草市知名觀光景點「轟之瀑布」（轟の滝）傳出諾羅病毒感染事件。有7名高中生13日前往該處戲水後，出現上吐下瀉症狀並就醫，直到27日共有124名曾到此戲水的遊客因同樣症狀就醫。熊本縣27日宣布，經過檢驗，確定從該水域水體以及病患的糞便中驗出諾羅病毒。

根據《共同社》報導，轟之瀑布擁有10公尺高的瀑布，每到暑假期間，都吸引大批民眾到此戲水消暑。然而有7名高中生13日到此遊玩後，16日全員皆出現上吐下瀉的症狀，隨後身體不適的人越來越多，20日累計到46人，26日增加至69人，22日更是一舉增加到109人。而這109人都曾前往轟之瀑布戲水。

熊本縣政府接獲消息後，緊急呼籲民眾禁止前往轟之瀑布附近的河川戲水，並持續調查與釐清導致集體上吐下瀉的原因。

▲熊本縣政府在附近張貼告示牌，呼籲民眾不要下水遊玩。

熊本縣政府27日宣布，從轟之瀑布附近河川的河水與病患的糞便中驗出諾羅病毒，不過目前僅懷疑其中有關連性，不能百分之百確定就是河水造成民眾集體感染諾羅病毒，未來仍會持續進行分析與釐清。

另一方面，截至27日上午10時為止，上吐下瀉者已達124人，其中1人仍在住院治療。