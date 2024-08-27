柯文哲補助款買商辦惹議　民眾黨北市黨團居住正義講座改期

▲民眾黨主席柯文哲出席第三屆「眾智成城」碩博士論文獎助計畫。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲近來陷入買房、選舉補助款買辦公室爭議，而民眾黨北市議會黨團原訂28日舉行「居住正義講座 - 什麼是『社宅輪候制』?」 活動，27日下午突然通知，為避免影響 OURs 都市改革組織長期以來的努力與公信力，黨團在慎重考量後，決定取消本次講座，擇日再舉辦。

民眾黨北市議會黨團指出，民眾黨一直關心台灣居住正義的相關議題，本原訂於2024年8月28日上午11點在台北市議會9樓會議廳舉行的「居住正義講座 - 什麼是『社宅輪候制』?」 活動，因特殊考量決定予以延期，擇日再辦。

黨團表示，本次講座由民眾黨台北市議會黨團、台北市黨部與 OURs 都市改革組織聯合舉辦，旨在深入探討社會住宅輪候制度及其對居住正義的影響。本黨一向高度重 視居住正義議題，並致力於邀請專家學者與立法委員、地方議員共同參與相關政 策的討論與推動。

黨團指出，透過民間社團與台北市4位民眾黨籍議員的努力，過去一年民眾黨在延續柯文哲市長的居住正義理念，獲得不少持續成果，例如持續盤點 社宅基地與興辦社宅、推動社宅輪候制、延續社宅青創戶成果、以收入設算可負 擔社宅租金、爭取「大我退舍」轉作社宅等。在過去的一年中，台灣民眾黨台北 市議會黨團已多次邀集專家，針對公益、都市更新及兒少權益等多項重要議題舉 行座談，本次講座亦是延續此一宗旨的具體行動。

但鑑於近期外界對於本黨居住正義政策的不實質疑，為避免影響 OURs 都市改革組織長期以來的努力與公信力，黨團在慎重考量後，決定取消本次講座，擇日再舉辦，避免外界可能藉此事對台灣民眾黨及 OURs 進行不當攻擊。

黨團強調，民眾黨將一如既往，堅守對居住正義的承諾，不論面對何種挑戰，都將持續推動社會住宅等相關政策，為所有市民創造一個公平、安全且穩定的居住環境。

黨團表示，對於本次講座延期可能對社會各界所造成的不便，民眾黨台北市黨團對此深感歉意，並感謝各界長期以來對台灣民眾黨與居住正義議題的支持與關注。