世界佛教總部釋證達主法佛像開光大典　覺行弘法中心殊勝莊嚴

▲台南市永康區覺行弘法中心，27日上午舉行佛像開光大典法會，特禮請世界佛教總部副主席釋證達教尊主法，民政局長姜淋煌、永康區區長李皇興等人與會見證。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市永康區覺行弘法中心，27日上午舉行佛像開光大典法會，特禮請世界佛教總部副主席釋證達教尊主法，台南市民政局局長姜淋煌、永康區區長李皇興、佛光山大學系統副總校長林聰明、謝龍介服務處執行長童小芸、帝箂實業董事長賴明道等人到場，舉行佛像開光剪綵，見證及慶賀佛教正法道場落成。

市長黃偉哲、秘書長方進呈、新聞及國際關係處處長蘇恩恩、秘書處副處長劉啓崇、永康區長李皇興、世界拜佛會等產官學致贈花籃祝賀，現場花團錦簇、八供彩幡香荼果樂，殊勝莊嚴祥瑞。

釋證達教尊是H.H.第三世多杰羌佛弟子諸多聖德弟子之一，上人的弟子與寺廟道場遍佈世界各處，弟子們甚至遠從美國、大陸趕回參加開光法會，道場擠爆水泄不通，開光法會殊勝吉祥圓滿。



覺行弘法協會理事長林松與表示，證達上人在苗栗啟建覺行寺，引領弟子們在南台灣成立全國性宗教團體覺行弘法協會，投入弘揚正法關懷弱勢的行列，協會籌建覺行弘法中心，27日特禮請上人到該中心主法開光法會，證達教尊是一位通過金釦二段聖考，擁有真正聖證量的聖僧，聖德開光寫下佛史上具有非凡意義的一天，南台灣弘法新階段也正式啟動了！





民政局姜淋煌局長表示，進入佛堂大殿就感到一股能量磁場很強，今天代表市長黃偉哲到場致意，秉持黃市長照顧市民的精神，期許覺行弘法中心教化人心，推動社會公益，市府一定會協助配合關懷弱勢活動。



林聰明校長表示，很高興有機緣來見證參加覺行弘法中心開光大典，來到這裡充滿法喜、佛光普照，大家推廣佛法存善心、做好事，讓社會更和諧。



覺行弘法中心指出，證達上人於2012年12月12日通過「百法明門黑關擇決法」，乃是至高度母的親信傳人，累刧歷塵，捨俗出家，位躋國際佛教僧尼總會總住持，不捨衆生苦，奔勞塵寰，不曾稍歇，上人勉勵弟子們，腳踏實地一步一個腳印的學佛，以弘揚 南無第三世多杰羌佛與 南無釋迦牟尼佛如來正法為職志。





林松與指出，覺行弘法中心壇城供奉始祖報身佛真身降世的南無第三世多杰羌佛、南無釋迦牟尼佛，法會以讚佛、獻供花香果、誦經及佛前大供等功德，祈請南無釋迦牟尼佛以及十方諸佛菩薩加持庇佑，令世界和平、所有眾生福慧增長，健康長壽，消災免難。同時預期該弘法中心將成為南台灣學佛修行的正能量和實踐利益眾生的佛教正法中心。