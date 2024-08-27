　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

世界佛教總部釋證達主法佛像開光大典　覺行弘法中心殊勝莊嚴

▲台南市永康區覺行弘法中心，27日上午舉行佛像開光大典法會，特禮請世界佛教總部副主席釋證達教尊主法，民政局長姜湟淋、永康區區長李皇興等人與會見證。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市永康區覺行弘法中心，27日上午舉行佛像開光大典法會，特禮請世界佛教總部副主席釋證達教尊主法，民政局長姜淋煌、永康區區長李皇興等人與會見證。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市永康區覺行弘法中心，27日上午舉行佛像開光大典法會，特禮請世界佛教總部副主席釋證達教尊主法，台南市民政局局長姜淋煌、永康區區長李皇興、佛光山大學系統副總校長林聰明、謝龍介服務處執行長童小芸、帝箂實業董事長賴明道等人到場，舉行佛像開光剪綵，見證及慶賀佛教正法道場落成。

市長黃偉哲、秘書長方進呈、新聞及國際關係處處長蘇恩恩、秘書處副處長劉啓崇、永康區長李皇興、世界拜佛會等產官學致贈花籃祝賀，現場花團錦簇、八供彩幡香荼果樂，殊勝莊嚴祥瑞。

▲台南市永康區覺行弘法中心，27日上午舉行佛像開光大典法會，特禮請世界佛教總部副主席釋證達教尊主法，民政局長姜湟淋、永康區區長李皇興等人與會見證。（圖／記者林東良翻攝，下同）

釋證達教尊是H.H.第三世多杰羌佛弟子諸多聖德弟子之一，上人的弟子與寺廟道場遍佈世界各處，弟子們甚至遠從美國、大陸趕回參加開光法會，道場擠爆水泄不通，開光法會殊勝吉祥圓滿。

覺行弘法協會理事長林松與表示，證達上人在苗栗啟建覺行寺，引領弟子們在南台灣成立全國性宗教團體覺行弘法協會，投入弘揚正法關懷弱勢的行列，協會籌建覺行弘法中心，27日特禮請上人到該中心主法開光法會，證達教尊是一位通過金釦二段聖考，擁有真正聖證量的聖僧，聖德開光寫下佛史上具有非凡意義的一天，南台灣弘法新階段也正式啟動了！

▲台南市永康區覺行弘法中心，27日上午舉行佛像開光大典法會，特禮請世界佛教總部副主席釋證達教尊主法，民政局長姜湟淋、永康區區長李皇興等人與會見證。（圖／記者林東良翻攝，下同）

民政局姜淋煌局長表示，進入佛堂大殿就感到一股能量磁場很強，今天代表市長黃偉哲到場致意，秉持黃市長照顧市民的精神，期許覺行弘法中心教化人心，推動社會公益，市府一定會協助配合關懷弱勢活動。

林聰明校長表示，很高興有機緣來見證參加覺行弘法中心開光大典，來到這裡充滿法喜、佛光普照，大家推廣佛法存善心、做好事，讓社會更和諧。

覺行弘法中心指出，證達上人於2012年12月12日通過「百法明門黑關擇決法」，乃是至高度母的親信傳人，累刧歷塵，捨俗出家，位躋國際佛教僧尼總會總住持，不捨衆生苦，奔勞塵寰，不曾稍歇，上人勉勵弟子們，腳踏實地一步一個腳印的學佛，以弘揚 南無第三世多杰羌佛與 南無釋迦牟尼佛如來正法為職志。

▲台南市永康區覺行弘法中心，27日上午舉行佛像開光大典法會，特禮請世界佛教總部副主席釋證達教尊主法，民政局長姜湟淋、永康區區長李皇興等人與會見證。（圖／記者林東良翻攝，下同）

林松與指出，覺行弘法中心壇城供奉始祖報身佛真身降世的南無第三世多杰羌佛、南無釋迦牟尼佛，法會以讚佛、獻供花香果、誦經及佛前大供等功德，祈請南無釋迦牟尼佛以及十方諸佛菩薩加持庇佑，令世界和平、所有眾生福慧增長，健康長壽，消災免難。同時預期該弘法中心將成為南台灣學佛修行的正能量和實踐利益眾生的佛教正法中心。

ET快訊
38歲兒昏迷　媽媽悲痛同意器捐...同事不捨：他很認真
佳嬿叫我過去...坤達遊戲打一半突下線　歐漢聲氣瘋
「藏鏡人」告知監聽！鄭文燦怨大嘴巴急還500萬
快訊／艾士特註銷！　中信兄弟註冊象魔力
江蕙復出登大巨蛋唱國慶晚會　開放民眾索票
陸男娶超正斐濟老婆！「站旁一對比」引全場轟動
獨／沒節目上　熊霓解約了
快訊／民眾黨台玻大樓疑違反室內裝修辦法　北市：比對後與現況不
快訊／保瑞、泰福-KY重訊發布

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

優秀醫師新勢力進駐　中國醫大北港附醫守護雲林海線

宣導七月非鬼月而是吉祥孝親月　慈濟草屯聯絡處偕許淑華推廣蔬食

黃偉哲出席暑期實習成果展　看見不凡青觀點

世界佛教總部釋證達主法佛像開光大典　覺行弘法中心殊勝莊嚴

挑對澱粉吃對份量　埔榮營養師分享未精製全榖雜糧飲食指南

花蓮機車男見警棄車逃！躲巷弄攔小黃遭警揪出…竟是在逃通緝犯

西螺福興宮千桌普品冥陽兩利！助六鄉鎮弱勢展慈善精神

新北市青年局「青年免費意外險」新增線上投保！愈早申請保障天數愈多

台南警長拜會台南市商業總會　宋俊明親自接待交流治安議題

你今天文博了沒？　2024文博展會倒數計時！

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

噴槍多1孔充氣速度快1倍！　物理教授簡單演示秒懂原理

台中30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝...7千萬身家遭查扣

台中30歲夫妻洗錢16億！　土地、精品7千萬身家全查扣

吊車逆向「撞上休旅車」　逢甲商圈民眾嚇壞圍觀

阿信Cue小粉絲…只會唱Energy的XD　瑪莎被撩害羞：還有小孩要養！

烏克蘭全境空襲警報！　俄派11架戰機、無人機轟炸

優秀醫師新勢力進駐　中國醫大北港附醫守護雲林海線

宣導七月非鬼月而是吉祥孝親月　慈濟草屯聯絡處偕許淑華推廣蔬食

黃偉哲出席暑期實習成果展　看見不凡青觀點

世界佛教總部釋證達主法佛像開光大典　覺行弘法中心殊勝莊嚴

挑對澱粉吃對份量　埔榮營養師分享未精製全榖雜糧飲食指南

花蓮機車男見警棄車逃！躲巷弄攔小黃遭警揪出…竟是在逃通緝犯

西螺福興宮千桌普品冥陽兩利！助六鄉鎮弱勢展慈善精神

新北市青年局「青年免費意外險」新增線上投保！愈早申請保障天數愈多

台南警長拜會台南市商業總會　宋俊明親自接待交流治安議題

你今天文博了沒？　2024文博展會倒數計時！

樂天桃猿新人選秀10人有1人「空氣」　 30日舉行加盟儀式

乘客罵女公車司機「靠北、消渣某」　法官判無罪理由曝

瘋狂捐精！Telegram創辦人身家155億美元　自爆擁100多個孩子

房租含車位「一次漲5000元」他傻了！網一看租金：真的不如買房

詐騙手法重演！詐團假冒金管會、證交所名義騙民眾匯款　法務部已收到通報

按下貪睡鍵「再睡5分鐘」　醫：恐危害大腦、身體健康

怪物狀元夏季聯賽首秀13分鐘拿6分　雷蒙恩給自己打70分

海龍CO2外洩重創！大愛母悲痛同意38歲兒器捐　同事萬分不捨

快訊／台南華宗橋驚傳有人落水　警消出動無人機全力搜救

柯文哲「政治獻金+4弊案」齊發　北檢約談北市兩位前局長作證

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

地方熱門新聞

台中114戶電費飆破萬　竟是台電抄表員「掰出來的」

高雄台積電未來用地「挖出未爆彈」

一年燒上億　遠雄海洋公園鯨豚秀明年落幕

教練出事了 女學員撞倒女騎士1 人傷

桃知道GELEVEN PLAZA試營運　凌濤：嚴密監督安全管理

參訪桃園樹林社區　彭啟明肯定環教成果

蘇俊賓手繪隱藏版美食地圖　行銷富岡

綠委質疑捷運綠線命名　桃市府回擊

南投家扶暑期輔導班造福33名弱勢生

墾管處不敢拍陽傘？Cheap：到底水多深

花蓮首架越南富國島包機啟航　3城市5天4夜

民雄大士爺文化祭8/24登場

暑假最後一波　法拍知本溫泉套房最後3間

山椒魚生存面臨挑戰　太管處培訓志工提升關注

更多熱門

相關新聞

越式洗髮一半「店員擺花拍照」　畫面超莊嚴

越式洗髮一半「店員擺花拍照」　畫面超莊嚴

現在台灣有許多越式洗髮，優質的服務讓許多人讚不絕口。近日有名女子到越式洗髮消費，被女店員推薦體驗擺花拍照，沒想到莊嚴的照片曝光，讓她不禁慶幸「好險我有張開眼睛」。

覺行弘法中心啟用法喜圓滿肩負公益關懷弱勢

覺行弘法中心啟用法喜圓滿肩負公益關懷弱勢

遭車撞紀錄20次↑！「阿彌陀佛姐」身世曝

遭車撞紀錄20次↑！「阿彌陀佛姐」身世曝

鯉魚潭競渡龍舟點睛開光　今年45隊1200選手參加

鯉魚潭競渡龍舟點睛開光　今年45隊1200選手參加

宗教團體不動產更名登記　劉世芳：支持延長辦理

宗教團體不動產更名登記　劉世芳：支持延長辦理

關鍵字：

佛教釋證達開光弘法殊勝莊嚴

讀者迴響

熱門新聞

恆春農會「櫛瓜價格」曝光！風向逆轉了

波特王：第2波網紅赴陸拍片！台百萬YTR遭點名

吃藏壽司「別桌跑來討空盤」 ！萬人驚：1盤20元賣他

謝凱蒂「出借千萬」血汗錢被坑！16％高利貸爆雷

驚爆！　蔡壁如涉申報假帳破百萬

國產車自製率新制這2款新車也中槍

快訊／江蕙確定復出！「10月國慶晚會獻唱」

她常蹺課打工「苦讀微積分考98」　師問一句話竟當掉

藏壽司「不硬撐吃一堆」直接抽扭蛋！他手殘神展開

正妹大胃王木下佑香「消失半年」認罹病

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

為什麼很多人「喜歡買休旅車？」　網曝原因

快訊／中和Lexus攔腰撞女騎士　她噴飛倒地送醫亡

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

快訊／鄭文燦涉貪遭起訴！主臥搜出678萬現鈔　檢求刑12年

更多

最夯影音

更多

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

噴槍多1孔充氣速度快1倍！　物理教授簡單演示秒懂原理

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面