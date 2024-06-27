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「阿彌陀佛姐」身世曝！唱佛19年多次被打　遭車撞紀錄20次↑

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／曾博恩）

▲博恩曾訪過阿彌陀佛姐。（圖／翻攝自YouTube／曾博恩）

記者鄺郁庭／綜合報導

被稱為「阿彌陀佛姐」的62歲高姓女子，昨（26日）晚騎腳踏車被20歲陳姓男騎士追撞，導致左手骨折、全身多處擦傷送醫。事實上，阿彌陀佛姐曾受知名脫口秀主持人曾博恩受訪，她透露自己上街唱佛後，曾遭車撞了多達20次，因獲「阿彌陀佛」加持所以沒大礙。

博恩1個月前曾在YouTube頻道上傳影片，「【#初識啦阿博】EP1｜阿彌陀佛姐」，在街邊訪問阿彌陀佛姐。對方一看到博恩就表示，如果叫她「阿彌陀佛」她會很高興，甚至不用加「姐」，「任何眾生講阿彌陀佛我最高興，為什麼高興？你們消業障！」

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▲▼「阿彌陀佛姐」遭追撞！左手骨折多處擦傷　目擊者：滿臉都是血（圖／記者陸運陞翻攝）

▲「阿彌陀佛姐」遭追撞，左手骨折多處擦傷。（圖／記者陸運陞翻攝）

高女說，她唱阿彌陀佛唱了19年，都沒用過健保卡，更沒自費看過醫生，雖有生過病但都沒用到健保。甚至前三年新冠疫情期間，她因為吃素，擔心疫苗有動物成分，所以沒打過半劑疫苗，還每天出門唱佛，但都沒確診過。

阿彌陀佛姐指出，「阿彌陀佛」其實是梵文，翻譯成中文是「無量壽佛」，「無量壽佛是什麼意思？無量壽命的佛啦！那所以我們唸阿彌陀佛，無量壽命啊！長壽的意思啦！」可她剛開始唱佛那幾年常常被打，因為被認為是在觸霉頭、是死人在唸，有些人還直接罵她「你家死人」，但她不為所動照常唸佛。

她還說，被打的時候感覺都不會痛，「真的我親身經歷到N次了，因為我被打N次了都不會痛，為什麼呢？佛力不可思議，佛力加持啊！」

高女接著提到，其實19年前她並不信佛，跟大家一樣也都是葷食主義，「我母親19年前過世，那我就從那時候，也沒有人告訴我哦！就忽然的、忽然的想要吃素」，後來無意間轉到佛教電視台，聽了師父開示，突然就開悟了。之後因為讀了地藏經，決定要付諸行動，走進大街小巷唱佛、幫眾生種佛種子。

阿彌陀佛姐又說，她學佛以前是音樂白痴，什麼歌通通都不會唱，而且19年來，被車子撞過差不多有20次左右，「真的是阿彌陀佛的加持啦！佛力不可思議。」她也直言，唱佛時她都不太敢喝水，因為還要跑廁所，儘管頂著大太陽但沒中暑過。最後，她很感謝博恩跟她一起共善業、做功德，希望大家常常唸阿彌陀佛，獲得用錢買不到的平安吉祥、健康快樂。

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