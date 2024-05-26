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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

宗教團體不動產更名登記　劉世芳：支持延長辦理

▲▼劉世芳今天在高雄光徳寺，拜會中國佛教會釋淨耀理事長與大高雄佛教會釋悟豪理事長及10多位理事。（圖／內政部提供）

▲劉世芳今天前往高雄光徳寺。（圖／內政部提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

由於宗教團體不動產常以自然人名義登記，易出現產權糾紛，立法院2022年三讀通過《宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例》，明定可在2年內申請權利歸屬審認，辦理更名登記，但部分宗教團體建議延長原本只到6月11日的申請期限。對此，甫上任的內政部長劉世芳今（26日）前往高雄拜會宗教人士時承諾，將支持延長辦理。

劉世芳今天在高雄光徳寺，拜會中國佛教會釋淨耀理事長與大高雄佛教會釋悟豪理事長及10多位理事。她感謝佛教會在0403花蓮震災後，踴躍協助受災民眾，並討論宗教界關心議題，並強調上任後內政部將積極協助宗教團體發展，提升宗教服務人員權益。

對宗教界關注「宗教團體以自然人名義登記不動產暫行條例」2年申請期間將於今年6月11日屆滿，劉世芳回應，內政部將支持延長辦理。

至於宗教界憂慮《國土計畫法》施行後，可能對寺廟造成影響。劉世芳指出，各縣市政府對《國土法》還有許多不同看法，內政部將持續社會溝通、凝聚共識。

劉世芳強調，內政部未來的宗教事務工作重點，將提升強化對宗教服務人員的權益保障。當前詐騙事件頻傳，劉也邀請宗教團體協助政府宣導打詐，共同維護社會良善風氣。

▲▼劉世芳今天在高雄光徳寺，拜會中國佛教會釋淨耀理事長與大高雄佛教會釋悟豪理事長及10多位理事。（圖／內政部提供）

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