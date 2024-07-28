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覺行弘法中心啟用法喜圓滿　學佛修行肩負公益關懷弱勢

▲覺行弘法中心佛堂28日莊嚴啟用，理事長林松與（左二）、副理事長賴森榮（左一）等近百人共沐法喜，為台南注入一股學佛修行的正能量。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「覺行弘法中心」坐落於台南永康區，28日正式啟用近百人齊心恭誦《二十一尊救度母禮讚經》，梵唄妙音響徹虛空，吉祥殊勝 。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

覺行弘法協會籌設「覺行弘法中心」坐落於台南永康區大灣，28日正式啟用近百人齊心恭誦《二十一尊救度母禮讚經》禮拜諸佛菩薩，梵唄妙音響徹虛空，吉祥殊勝，盼求為台南市注入一股學佛修行正能量。

覺行弘法協會為全國性佛教團體，該會理事長林松與表示，覺行弘法協會以協助「覺行寺」興建，成立「覺行弘法中心」弘揚正法，推動佛教度生利眾精神為宗旨，共同學習正法，利樂在地善信。

▲覺行弘法中心佛堂28日莊嚴啟用，理事長林松與（左二）、副理事長賴森榮（左一）等近百人共沐法喜，為台南注入一股學佛修行的正能量。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲覺行弘法中心，近百人齊心虔誠恭誦《二十一尊救度母禮讚經》禮拜諸佛菩薩。

覺行弘法協會成立緣起於現任世界佛教總部副主席、國際佛教僧尼總會總住持聖德釋證達教尊，於苗栗啟建覺行寺；證達教尊發心興建一座以H.H.第三世多杰羌佛、南無釋迦牟尼佛、十方諸佛正宗如來教法、高僧住持之寺廟覺行寺，讓十方信眾能夠在「覺行寺」學修到真正的如來正法和無上捷徑修行之道，步上菩提正道，福慧增長，進而解脫生死輪迴，得大成就，覺行圓滿，覺行寺寺址位於苗栗，如法興建，已經通過政府環境評估符合合法興建資格。

覺行寺的啟建人聖德釋證達教尊是佛教教皇H.H.第三世多杰羌佛弟子，經百法明門黑關擇決法確認為度母親信再來人，入考金剛陣過關，是聖義擇決本尊確定的金釦二段聖德。為世界佛教總部聞法正音總導師，且是H.H.第三世多杰羌佛大悲觀音加持法第二代傳人，戒行清淨，證量高超，被譽為百年難得一見的比丘尼。

▲覺行弘法中心佛堂28日莊嚴啟用，理事長林松與（左二）、副理事長賴森榮（左一）等近百人共沐法喜，為台南注入一股學佛修行的正能量。（圖／記者林東良翻攝，下同）

覺行弘法中心理事長林松與表示，在釋證達教尊的慈悲帶領下，未來除了推動覺行寺之興建，協助建寺及弘法相關事務，將舉辦佛教相關活動，幫助眾生學習正確佛教法義和了解佛教法義與教戒，舉行法會、誦經，為大眾消災祈福，關懷救濟社會弱勢個人或團體，利益社會，推廣有助於國家、社會安定和諧之公益活動。

▲覺行弘法中心佛堂28日莊嚴啟用，理事長林松與（左二）、副理事長賴森榮（左一）等近百人共沐法喜，為台南注入一股學佛修行的正能量。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲覺行弘法中心佛堂28日莊嚴啟用，理事長林松與（左二）、副理事長賴森榮（左一）等近百人共沐法喜，為台南注入一股學佛修行的正能量。


覺行弘法中心位於台南市人口最多的永康區，場域莊嚴溫馨，副理事長賴森榮表示，中心啟用後，弘法利生的列車正式開出，將從在地敦親睦鄰開始，透過公益關懷弱勢活動實踐佛教利益眾生的精神，預期覺行弘法中心將為台南市帶來一股學佛修行的正能量。

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