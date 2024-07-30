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越式洗髮一半「店員擺花拍照」！莊嚴畫面全場笑噴：要鞠躬了

▲▼女子體驗越式洗髮，結果拍照畫面非常莊嚴。（圖／翻攝臉書／爆廢1公社）

▲女子體驗越式洗髮，結果拍照畫面非常莊嚴。（圖／翻攝臉書／爆廢1公社）

網搜小組／柯振中報導

現在台灣有許多越式洗髮，優質的服務讓許多人讚不絕口。近日有名女子到越式洗髮消費，被女店員推薦體驗擺花拍照，沒想到莊嚴的照片曝光，讓她不禁慶幸「好險我有張開眼睛」。

這名女子在臉書社團「爆廢1公社」分享，她近日到越式洗髮店消費，被服務的女店員推薦，可以體驗看看用花當背景，並且由女店員協助拍照。

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▲▼女子體驗越式洗髮，結果拍照畫面非常莊嚴。（圖／翻攝臉書／爆廢1公社）

▲▼女子體驗越式洗髮，結果拍照畫面非常莊嚴。（圖／翻攝臉書／爆廢1公社）

▲▼女子體驗越式洗髮，結果拍照畫面非常莊嚴。（圖／翻攝臉書／爆廢1公社）

由於當時女子躺在洗頭床，看不見女店員擺的究竟是什麼，原先以為只是花瓣，沒想到看見照片後，讓她瞬間笑了出來。

▲▼女子體驗越式洗髮，結果拍照畫面非常莊嚴。（圖／翻攝臉書／爆廢1公社）

▲女子體驗越式洗髮，結果拍照畫面非常莊嚴。（圖／翻攝臉書／爆廢1公社）

原來，女店員所擺放的並非花瓣，而是一朵一朵的造型蓮花，擺放蓮花加上平躺的姿勢，看起來特別莊嚴，讓她慶幸自己有睜開眼睛、做出表情，「強烈建議越式洗髮可以用花瓣當背景。」

逗趣的畫面瞬間在網路上掀起討論，不少網友對此性超，「桃園代表感到法相莊嚴」、「我到底看了什麼」、「換成玫瑰花或許不同」、「蓮花都自己摺比較有誠意」、「其實洗頭可以洗到這麼有莊嚴的感覺也是不容易」、「沒睜眼拍照，我會鞠躬喔！」

 

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