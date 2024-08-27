爆黃健瑋「趁夢遊性侵」　女演員挨告誹謗不起訴

▲黃健瑋不滿被指趁機性侵，控告女演員妨害名譽結果不起訴。（資料照／記者黃克翔攝）

記者劉昌松／台北報導

女演員MIA去年爆料，稱男演員黃健瑋趁她吃安眠藥後性侵，黃健瑋不滿名譽受損提告，台北地檢署多次開庭分別傳喚雙方與證人到案，發現MIA在事件發生前，的確有看診用藥習慣，親友也證稱，MIA吃藥後會夢遊，甚至半夜吃了東西，早上醒來還質問是誰偷吃的，考量MIA是根據自身經歷撰文，主要目的是抒發個人情感，27日以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

曾獲台北電影節新演員獎的黃健瑋，參與過許多電影、電視劇、舞台劇演出，在2023年6月間的演藝圈#me too風波中，被影射性侵女演員，雖然妻子出面力挺，仍遭電影《默殺》換角，黃健瑋不堪名譽受損，接連對MIA以及廖姓男子提告，其中廖男因接受媒體採訪，誣指黃健瑋對他的前妻下藥性侵，已在2024年7月間，被士林地檢署提起公訴。

MIA挨告的部分，則是起因於她2023年7月間在臉書發文，回憶自己2006年因拍攝短片《贖金》在台東過夜，晚上黃健瑋去敲房門，說劇組有人約唱歌，MIA表示自己等等就要吃藥睡覺，然後關上門，吃完藥之後躺在床上。接下來是隔天清晨醒來，發現身上什麼都沒穿。身上有別人的味道。

▲演員MIA挨告後，多次出庭哽咽澄清自己沒有捏造故事。（資料照／記者劉昌松攝）

MIA在文章中表示，「我第一個想到的人是黃健瑋，以及用藥後可能產生的夢遊症狀。」事後劇組搭乘火車北上，繼續拍攝，MIA找到空檔詢問黃健瑋昨晚是不是到過房間，他說是，「問他怎麼進來的，他說是我開門，問他有沒有發生關係，他說有」，還說「你怎麼都不叫？其他女生都叫得很大聲」，「而且你沒反抗啊。」

黃健瑋不滿被指為趁機侵犯女生而提告，但檢察官調閱相關就醫紀錄，顯示MIA當年的確因為健康因素，有醫生開具幫助睡眠的藥物處方箋，而MIA的親友證實，曾在半夜和獨自坐在客廳吃麵包的MIA聊天對話，隔天MIA卻像失憶一樣，質疑親友為何偷吃她的東西。

檢察官綜合相關事證後認為，MIA基於個人認知與經歷撰寫文章，用語多屬抒發個人在事件過程與之後的感情波動，因查無MIA有損害黃健瑋名譽的犯意與犯嫌，因此處分MIA不起訴。