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高雄妹遭富少前男友「3度性侵」！被逼全裸簽本票、念自己名字

▲桃園市1名傳播妹前年赴宴陪酒，但事後卻遭莊姓男子等人設局強押至旅館凌虐性侵並控制行動，事後驗傷報警卻質疑警方吃案並與包庇黑道，桃警今天說明案情。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲高雄陳姓富少不滿女友分手，竟用強制手段逼迫對方就範，並3度性侵得逞。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

高雄市一名陳姓富少不滿女友小花（化名）提分手，竟拿出私密照、美工刀作為要脅，逼迫對方簽下17萬元本票，並且3度性侵逞慾。陳男一審被判13年有期徒刑，二審駁回上訴，全案仍可上訴。

根據判決書內容，陳男與小花原先關係融洽，不過被提分手後心有不甘，去年7月間佯稱歸還物品，前往小花的租屋處，要求對方歸還交往期間他所花費的17萬元。由於金額不小，小花告知「需要考慮」，怎料陳男竟直接動粗，在房間內實施性侵，還拿出手機錄影，威脅若不還錢，就會公開這些影片。

時隔11天以後，陳男手持美工刀，再度闖入小花的租屋處，眼見對方正在收拾行李，竟開口嗆聲「妳要跑是不是」，接著便逼迫小花拿出身分證，讓他拍下正反面。

由於陳男手持利器，加上房間的出入口只有一個，小花深怕受到傷害，只能聽從對方的要求，拿出證件、簽下本票，並且裸體拿著本票、念出自己的名字。陳男拿出手機拍下過程，並且又再度性侵小花，過程中還將小花的身分證擺在一旁拍攝。

▲苗栗1名女子2019年前6月北上中壢找友人玩向陳姓男子借宿一晚，陳男當晚欲性侵遭拒，憤而找友人硬上得逞還強索10萬元才放人，女子事後報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲高雄陳姓富少不滿女友分手，竟用強制手段逼迫對方就範，並3度性侵得逞。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

做完這些行為，陳男還不滿足，又再度逼迫小花到床上，著手實施性侵得逞。小花遭到恐怖對待，瀕臨崩潰邊緣，又深怕私密影像會被公布，於是決定報警提告。

陳男對此則辯稱，與小花交往期間，曾資助對方買車，因此應該歸還17萬元。且當天到小花住處時，手上的美工刀並非強盜用的物品，而是要歸還的物品之一。

此外，陳男的律師還稱，陳男因為精神病影響，常常出現扭曲現實、記憶錯亂的現象，有可能是因為記憶紊亂，才會與小花商談如何償還這些費用，主觀上應無不法所有意圖，不構成恐嚇得利罪、強盜罪等罪嫌。

不過，一審法官勘驗相關證據，認定陳男的行為嚴重危害小花的性自主權、人格尊嚴，犯行卑鄙惡劣，衡量一切情況以後，依照強制性交罪判處4年有期徒刑、強盜強制性交罪判處12年有期徒刑，合併執行13年。

陳男對量刑不服，提起上訴，不過被二審法官駁回。全案仍可上訴。

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