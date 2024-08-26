日本驚爆海豚「硬上人類」！　至少48遊客被「性侵」

▲日本福井縣敦賀市海水浴場成海豚「性侵」攻擊重災區，今年夏天至少就有18名遊客受傷。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

日本福井縣敦賀市的海水浴場，在上週頻傳有多名遊客遭到海豚恐怖攻擊，專家研判，可能是一隻名為「阿玲」（Suzu）的海豚在作怪，因為牠性欲高漲就想硬上，相信在今年夏天，至少有18名人類慘遭阿玲「性侵」。

據日本《NHK》與英國《每日星報》報導，上週有多名遊客反映，到敦賀市的海水浴場玩耍時，突然遭到海豚攻擊，包括有遊客被咬傷，還有小學男生被海豚咬手指，逢了20-30針。還有一名62歲潛水教練長瀨指出，自己多次遭到海豚攻擊，除了試圖咬他手臂，甚至被牠「硬擠下體菊花部位」。

報導就指出，專家懷疑這隻對人類恐攻的海豚，應該就是「阿玲」。阿玲在2020年首次被人發現於珠州市海岸出沒，隨後在2021年被人發現在石川縣，後來2022年有人通報於福井海域發現海豚。但也從2022年開始，陸續發生海豚攻擊人類的事件，在2022年就有21人通報，去年有9件，而在今年夏天就有18件。

▲專家研判應是「阿玲」單獨犯案。（翻自日本雅虎）

三重大學生物資源學教授森阪匡通表示，原先大家以為可能海岸也多隻海豚，但後來從傷者傷勢及海豚出沒地點來推測，很有可能是「單獨海豚犯案」，並認為是阿玲的可能性最大。森阪指出，從受害者傷勢傷口與咬痕來研判，推測應為雄性印太瓶鼻海豚，而該種海豚的特點之一，就是會以互咬的方式，來進行模擬性行為與溝通。換句話說，這隻海豚極有可能因為急著洩欲，因此「逢人就上」，造成多名遊客慘遭「性侵性騷而受傷」。

森阪教授也提醒，看到這隻海豚的攻擊方式，顯示牠可能正在逐漸習慣人類，所以才會大喇喇直接對人類「性侵攻擊」。森阪也強調，這種狀況是相當危險的，如果民眾到海邊戲水看到海豚，他建議一定要馬上通知附近民眾，包括在水中戲水的民眾，盡可能遠離海豚。



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