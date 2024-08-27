蘇丹暴雨「大壩潰決」至少60死上百人失蹤　20村莊被淹沒

▲蘇丹災民稱，所有一切全被沖走。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

非洲國家蘇丹連日暴雨加上洪水侵襲，導致東部紅海州的阿爾巴特大壩（Arbaat Dam）潰決，洪水淹沒至少20個村莊，迄今已奪走60多條人命，失蹤人數高達150人至200人之多，預計死亡人數還會攀升，受災人數達5萬人。

路透、BBC等報導，蘇丹歷經16個月的內戰蹂躪之際，暴雨、洪災來襲，在阿爾巴特大壩潰決之後，下游地區的多個農場與村莊全被沖走。當地媒體指出，暴雨破壞主要光纖電纜，造成許多地區通訊中斷，空軍正試著營救部分逃往山區的受困者。





▲▼救援行動已經展開。（圖／路透）

當地居民伊薩（Ali Issa）指有人受困車內但未獲救，另一人穆薩（Moussa Mohamad Moussa）轉述，有一整區的民宅被沖走。紅海州水務機構負責人哈魯恩（Omar Eissa Haroun）指出，這次的災情與去年9月利比亞東部的洪災相類似，當時的暴風雨釀成潰決之後，多棟建築物被沖走，造成數千人喪命。

聯合國表示，蘇丹洪災導致大約有5萬人的家園受到影響，且這數字僅限於大壩以西地區，因為東部地區難以進入，因此實際人數恐怕更高。

▲阿爾巴特大壩位在蘇丹港北約40公里。（圖／路透）

阿爾巴特大壩位在蘇丹港北約40公里，是軍政府所在的蘇丹港主要飲用水來源，然而在戰事爆發後，大部分資源都被投入軍事衝突，基礎建設嚴重被忽視，水壩、道路、橋梁破敗失修。

蘇丹官員透露，這次的暴雨來得比往年還要早，在上月出現強烈雨季之後，北部、東部地區爆發間歇性山洪，至少10州受到影響，加上戰爭爆發後大批無家可歸居民逃入洪災地區，預計今年洪災衝擊會更加嚴重，今年迄今已有132人喪生。