　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

蘇丹暴雨「大壩潰決」至少60死上百人失蹤　20村莊被淹沒

▲▼ 蘇丹洪災。（圖／路透）

▲蘇丹災民稱，所有一切全被沖走。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

非洲國家蘇丹連日暴雨加上洪水侵襲，導致東部紅海州的阿爾巴特大壩（Arbaat Dam）潰決，洪水淹沒至少20個村莊，迄今已奪走60多條人命，失蹤人數高達150人至200人之多，預計死亡人數還會攀升，受災人數達5萬人。

路透、BBC等報導，蘇丹歷經16個月的內戰蹂躪之際，暴雨、洪災來襲，在阿爾巴特大壩潰決之後，下游地區的多個農場與村莊全被沖走。當地媒體指出，暴雨破壞主要光纖電纜，造成許多地區通訊中斷，空軍正試著營救部分逃往山區的受困者。

▲▼ 蘇丹洪災。（圖／路透）

▲▼救援行動已經展開。（圖／路透）

▲▼ 蘇丹洪災。（圖／路透）

當地居民伊薩（Ali Issa）指有人受困車內但未獲救，另一人穆薩（Moussa Mohamad Moussa）轉述，有一整區的民宅被沖走。紅海州水務機構負責人哈魯恩（Omar Eissa Haroun）指出，這次的災情與去年9月利比亞東部的洪災相類似，當時的暴風雨釀成潰決之後，多棟建築物被沖走，造成數千人喪命。

聯合國表示，蘇丹洪災導致大約有5萬人的家園受到影響，且這數字僅限於大壩以西地區，因為東部地區難以進入，因此實際人數恐怕更高。

▲▼ 蘇丹洪災。（圖／路透）

▲阿爾巴特大壩位在蘇丹港北約40公里。（圖／路透）

阿爾巴特大壩位在蘇丹港北約40公里，是軍政府所在的蘇丹港主要飲用水來源，然而在戰事爆發後，大部分資源都被投入軍事衝突，基礎建設嚴重被忽視，水壩、道路、橋梁破敗失修。

蘇丹官員透露，這次的暴雨來得比往年還要早，在上月出現強烈雨季之後，北部、東部地區爆發間歇性山洪，至少10州受到影響，加上戰爭爆發後大批無家可歸居民逃入洪災地區，預計今年洪災衝擊會更加嚴重，今年迄今已有132人喪生。

ET快訊
快訊／CO2外洩19歲男不治　38歲男昏迷將器捐
木關刀插入！銅錢塞口殺嫩妻　她半裸慘死
頭城搶孤7隊抗議退賽！　全遭除名
結婚18年罕提「連先生」！他脫口「1句話」　蔡依珊當場安靜
新天鵝堡「拍網美照」　體操女神墜80公尺身亡
快訊／藍委辦公室突遭搜索！
藏壽司「不硬撐吃一堆」竟直接抽扭蛋！他手殘神展開　前員工證實
快訊／舉重女神下一步確定！　郭婞淳備戰名古屋亞運

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

正妹在東京車站挺身救人！身分曝竟是「現役甜美偶像兼醫師」

白俄羅斯邊境12萬大軍集結　驚見「瓦格納」傭兵團

美駐韓二等兵「逃亡北韓」被控14罪　律師：將認下部分罪名

新天鵝堡「拍網美照」墜亡！體操女神摔80公尺　閨蜜悚憶驚恐一幕

珊珊颱風影響日本時間拉長　日航取消122個航班影響逾5000旅客

蘇丹暴雨「大壩潰決」至少60死上百人失蹤　20村莊被淹沒

俄夜襲烏克蘭！波蘭：疑無人機侵犯領空　「在雷達消失」急派員搜索

她出生地寫「台灣」辦駕照遭拒　紐西蘭汽車協會致歉

日本「食人菌」釀250死！逾千人感染創新高　病例集中東京、大阪

珊珊走超慢！　氣象廳預測：九州登陸後「急轉彎」貫穿日本

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

噴槍多1孔充氣速度快1倍！　物理教授簡單演示秒懂原理

台中30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝...7千萬身家遭查扣

台中30歲夫妻洗錢16億！　土地、精品7千萬身家全查扣

吊車逆向「撞上休旅車」　逢甲商圈民眾嚇壞圍觀

阿信Cue小粉絲…只會唱Energy的XD　瑪莎被撩害羞：還有小孩要養！

外送員違停被拖吊「雙手合十」　一票同行嘆：看到這社區就怕

正妹在東京車站挺身救人！身分曝竟是「現役甜美偶像兼醫師」

白俄羅斯邊境12萬大軍集結　驚見「瓦格納」傭兵團

美駐韓二等兵「逃亡北韓」被控14罪　律師：將認下部分罪名

新天鵝堡「拍網美照」墜亡！體操女神摔80公尺　閨蜜悚憶驚恐一幕

珊珊颱風影響日本時間拉長　日航取消122個航班影響逾5000旅客

蘇丹暴雨「大壩潰決」至少60死上百人失蹤　20村莊被淹沒

俄夜襲烏克蘭！波蘭：疑無人機侵犯領空　「在雷達消失」急派員搜索

她出生地寫「台灣」辦駕照遭拒　紐西蘭汽車協會致歉

日本「食人菌」釀250死！逾千人感染創新高　病例集中東京、大阪

珊珊走超慢！　氣象廳預測：九州登陸後「急轉彎」貫穿日本

保險公司3高層套招「偽造假體檢報告」A佣金　保戶作證拆穿謊言

獨／台中9月嬰遭生父打死今解剖！母淚崩：還沒聽見一聲媽媽

正妹在東京車站挺身救人！身分曝竟是「現役甜美偶像兼醫師」

快訊／海龍風電CO2外洩陷已奪1命　38歲男重度昏迷將器捐

白俄羅斯邊境12萬大軍集結　驚見「瓦格納」傭兵團

台積電跌8元收942　台股小跌55點來到22185點

肚子痛到無法走！他慘罹「小腸癌」　醫示警6徵兆：多數已晚期

周天成「咳出血痰」檢查狀況曝　需休養1周喊話期待台北賽

柯文哲涉圖利京華城　許淑華提3大事證：還想串證？

沙漠變水鄉！新疆塔克拉瑪干沙漠遇「洪水」　車在積水中行駛

國際熱門新聞

日本驚爆海豚「硬上人類」！　至少48遊客被「性侵」

數十萬人危險！俄轟基輔水壩　恐淹沒城市

智商178考上牛津　她「休學下海」狂賺百萬

俄空襲烏15州　狂炸能源設施斷水電　

俄「127枚導彈、109架無人機」狂轟烏克蘭

新天鵝堡「拍網美照」體操女神墜亡

日本「食人菌」釀250死　逾千人感染創新高

機場安檢大拍「托盤美學照」　外媒怒批

智庫：對美國勝出區域衝突「沒信心」

超正女博士虐嬰！6周嬰「頭被砸碎」慘死

與台斷交後損失13.7億　宏都拉斯上百蝦農倒閉

北韓罕見不滿北京　反對邊境廣播站

Telegram創辦人被逮捕　馬克宏回應了

冰島冰洞突崩塌　觀光團1死1傷2失蹤

更多熱門

相關新聞

北韓招待所「美女吃到飽」　11放蕩軍官被處決

北韓招待所「美女吃到飽」　11放蕩軍官被處決

日本《共同社》13日引述中國丹東的消息來源報導稱，北韓北部7月底遭遇洪災後，中方發現，北韓當局投入大量人力到新義州被稱為「將軍樓」和「將軍別墅」的設施，進行大規模的災後重建工作。這些設施為北韓軍方高官專屬招待所，而北韓境內其實還有更多軍官專用的設施，且保密度更高。但就曾有軍官帶著女性到此大開淫趴，因此遭到處決。

北韓淹水金正恩道歉了！讓1.5萬人搬到平壤

北韓淹水金正恩道歉了！讓1.5萬人搬到平壤

南韓媒體稱北韓洪災死1500人　金正恩嗆垃圾

南韓媒體稱北韓洪災死1500人　金正恩嗆垃圾

金正恩「搭救生艇勘災」畫面曝！

金正恩「搭救生艇勘災」畫面曝！

男砸錢「以水擋水」　水來了只有他家保住

男砸錢「以水擋水」　水來了只有他家保住

關鍵字：

蘇丹洪災阿爾巴特大壩水壩

讀者迴響

熱門新聞

恆春農會「櫛瓜價格」曝光！風向逆轉了

吃藏壽司「別桌跑來討空盤」 ！萬人驚：1盤20元賣他

波特王：第2波網紅赴陸拍片！台百萬YTR遭點名

驚爆！　蔡壁如涉申報假帳破百萬

謝凱蒂「出借千萬」血汗錢被坑！16％高利貸爆雷

國產車自製率新制這2款新車也中槍

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

為什麼很多人「喜歡買休旅車？」　網曝原因

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

藏壽司「不硬撐吃一堆」直接抽扭蛋！他手殘神展開

快訊／中和Lexus攔腰撞女騎士　她噴飛倒地送醫亡

「甲狀腺結節」5大特徵恐惡性！醫：30%人有卻不自知

日本驚爆海豚「硬上人類」！　至少48遊客被「性侵」

她常蹺課打工「苦讀微積分考98」　師問一句話竟當掉

台中114戶電費飆破萬　竟是台電抄表員「掰出來的」

更多

最夯影音

更多

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

噴槍多1孔充氣速度快1倍！　物理教授簡單演示秒懂原理

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面