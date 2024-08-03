南韓媒體稱北韓洪災1500人慘死、軍方墜機　金正恩憤怒回嗆：垃圾

▲金正恩在現場擺起椅子，坐在椅上指揮救災，後方為協助搜救的軍用直升機。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

第3號颱風「凱米」的殘留水氣和冷空氣結合，加上梅雨季滯留鋒面影響，重創北韓（朝鮮）新義州，鴨綠江氾濫淹沒村莊、5000多人孤立無援。對此，北韓最高領導人金正恩前往現場勘災，指揮軍方駕駛直升機救援災民。不過，南韓媒體卻爆料，其實有多架北韓軍機因此失事，再度引發金正恩不滿回嗆。

北韓氣象水文局（相當於氣象廳）統計，從7月25日起的3天累積降雨量，平安北道天摩郡為635mm、雲山郡為642mm；慈江道松源郡為554mm、滿浦市為472mm，等於是在短短3天以內降下一年4至7成的降雨量。

▲▼金正恩搭乘黑色大型休旅車前往勘災，水淹到車輪處。（圖／達志影像／美聯社）

《Daily NK》總編輯高英起指出，雖然北韓官媒朝中社報導金正恩前往新義州等災區勘查，並指揮軍方投入空軍直升機加入救援，救出孤立無援的災民，事後更讚頌在7次的救援行動與飛行任務下，將當地災民全數救出、並無任何人因此死亡，但其實南韓媒體卻掌握到北韓實際上慘不忍睹的災情。

南韓《朝鮮日報》引述南韓政府關係人士的說法，透露其實北韓此次洪災的死者約有1100至1500人，其中還包括執行救難任務的相關隊員，且在暴雨等惡劣天候下執行救難任務，也導致多架救難用直升機緊急迫降、甚至墜機，機上的所有人因此慘死。

南韓公營媒體《KBS》則指出，執行救難任務時不幸墜毀的北韓軍用直升機，其機型經推測應該是俄製的Mi-8、Mi-26直升機，至於機齡則長達30年以上，專家研判可能是因為缺乏零件，或是因為沒有經過充分維修才會導致墜機。

▲▼受凱米颱風外圍環流影響，北韓平安北道新義州鴨綠江氾濫，村莊慘遭淹沒。（圖／路透）

根據北韓官媒《朝中社》今（3）日報導，金正恩昨（2）日造訪救助災民的空軍直升飛行部隊，現場演說時除了讚賞軍方成功救出4200名災民，表示軍方在人民保衛戰的表現相當勇敢、熟練且當機立斷外，更直接批評南韓媒體「捏造假消息」。

金正恩直言，「目前敵國（指南韓）的垃圾媒體正在捏造假消息，說我國洪災災區高達1000至1500人死亡，且還有多架直升機墜毀。這樣的宣傳策略，突顯首爾這群狗東西多麼陰險！果然，敵人就是敵人，不會有任何改變。韓國這群垃圾想方設法貶低我們，拿著我們共和國（指北韓）的影片去做壞事，反映出他們醜惡的本性。」

▲金正恩造訪空軍部隊，痛批南韓媒體是垃圾。（圖／達志影像）

金正恩強調，「我們並不會因為災後重建或人民生活就放棄發展國防。相反地，我們更不會因為發展國防，而不關心人民的生活福祉。」

南韓《韓聯社》分析，雖然北韓官方一再強調新義州的洪災並沒有任何人因此傷亡，但其實金正恩7月29日召開政治局非常擴大會議時，就痛批這場水災已經造成了「無可饒恕的人員傷亡」。