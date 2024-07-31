金正恩「搭救生艇勘災」畫面曝！　大雨淹北韓5000人受困

▲金正恩搭乘救生艇勘災。（圖／朝中社）



記者王佩翊／編譯

北韓27日因遇大規模暴雨襲擊，導致洪水暴漲，各地傳出災情。領導人金正恩則親自前往災區勘災，北韓官媒《朝中社》29日公開金正恩搭乘的座車開過淹水地區的畫面，31日又再度發布一組照片，圖中金正恩則是直接坐在救生艇上，穿越淹水地區，深入災區探視災民。

北韓27日降下破紀錄大雨，導致與中國國境連接的鴨綠江氾濫，有5000人一度受困。《朝中社》31日報導，金正恩親自前往遭到大規模洪災的平安北道新義州市視察。

照片中，金正恩與其他官員和士兵乘坐橡皮艇，深入災區，查看民宅、農田和鐵路的受災情況，並在前往災區的列車上召開緊急會議。而報導也指出，同在平安北道附近的慈江道也出現洪水災情。

▲金正恩搭乘黑色大型休旅車前往勘災，水淹到車輪處。（圖／達志影像／美聯社）



另一方面，《朝中社》早在29日就報導，金正恩28日親自前往災區視察，並「指導」了救援行動。報導指出，金正恩當場批評了主要幹部在應對災情時的怠慢和失責。

金正恩當天搭乘座車深入災區，而照片中也可以明顯看到，他所乘坐的車輛輪胎幾乎被淹沒。報導中的照片更顯示，水位已經達到屋頂。

北韓空軍一共出動約10架直升機救災，每架直升機多次往返，共救出約4200名災戶，而實際失蹤人數和死亡人數尚未公佈。