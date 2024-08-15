北韓極密招待所！性愛趴「美女吃到飽」　11放蕩軍官被處決

▲北韓內部有許多軍官專用的招待所。（示意圖／朝鮮中央電視台）

記者王佩翊／編譯

日本《共同社》13日引述中國丹東的消息來源報導稱，北韓北部7月底遭遇洪災後，中方發現，北韓當局投入大量人力到新義州被稱為「將軍樓」和「將軍別墅」的設施，進行大規模的災後重建工作。這些設施為北韓軍方高官專屬招待所，而北韓境內其實還有更多軍官專用的設施，且保密度更高。但就曾有軍官帶著女性到此大開淫趴，因此遭到處決。

由於這些「將軍樓」緊鄰鴨綠江，因此《共同社》的中國消息人士能夠從對岸遼寧省丹東觀察到其動向。雖然北韓軍方高層擁有專屬設施的消息早已為外界所知，但能夠直接從中國境內觀察到如此細節的報導則相當罕見。

這些設施位於邊境線上，容易被外界觀察到，因此保密程度不算高。但事實上，在北韓境內，還有許多類似設施，其中有些更具有「特殊性」，保密度更高。

脫北女子趙如娜（音譯）指出，她在2019年1月脫北以前，曾於白頭山革命遺跡地的宿營所任職。她表示，這個地方專門替從全國各地被送來的人進行「思想教育」，但同時也有另一個用處。在設施內設有將軍、軍官們專用的秘密招待所。

趙如娜在YouTube上分享指出，這些招待所其實就是「性招待所」，並由被北韓勞動黨第5課所選拔出的20多歲女兵常駐管理。

第5課正是負責選拔「歡樂組」美女、警衛以及專門為金正恩與其家族服務的人才的單位。而這些常駐招待所的女兵，主要任務是要確保軍官們在招待所逗留期間的各方面需求能夠得到滿足。換句話說，她們是國家為軍官們所安排的「情婦」。

在北韓，擁有權力的上位者普遍享有許多特權，而高官們只要表現出對金氏政權的忠誠，就能合法地享受這些特權。但是其中不乏有些許官員的行為太過火，挑戰到當權者的威嚴，因此喪命。

《東亞日報》脫北記者朱成夏曾表示，北韓1995年曾發生高官因為大開淫亂的「性派對」惹毛時任掌權者金正日的事件，當時共有11名高官因此被處決。

事件發生在元山，而位於江原道東海岸的元山是一個重要港口，同時也是在日北韓人返回祖國的必經之路。該地擁有多個休養所（類似渡假村），其中一處名為「三閣」的設施卻也成為了高官們的秘密基地，他們濫用特權，夜夜帶美女此狂歡，大開淫趴。最終因為被舉報，而遭到處決。