斷交台灣後「損失1.37億」！宏都拉斯上百蝦農倒閉　業者吐心聲

▲ 自從與台灣斷交後，宏都拉斯蝦農今年已損失4300億美元（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

中美洲國家宏都拉斯去（2023）年3月與台灣斷交後，轉與中國建交，台灣便對宏國蝦類徵收關稅。但因中國商人降低對蝦的購買價，長期下來已嚴重衝擊當地經貿，使得蝦業面臨危機。光是今年前7月，台宏斷交已造成蝦農損失4300萬美元（約新台幣1.37億元）。

外媒《Infobae》報導，宏都拉斯水產養殖協會（Andah）執行長阿馬多（Javier Amador）在艾菲通訊社（Agencia EFE）專訪中透露，與台灣斷交後，當地蝦產業出現危機，加上中國開價低廉，出口商對未來產生恐懼與不安。

阿馬多直言，「我們改變了一個市場，對我們來說是第一個產生大量外匯的出口目的地，對貿易業打擊很大。台宏自由貿易協定（FTA）失效後，蝦子進入台灣必須支付20%關稅」，還直言決定與台灣斷交「實在太倉促」，認為迄今與中國的外交關係對當地蝦農來說「弊大於利」。

阿馬多接著強調，當地水產養殖業目前面臨的巨大考驗之一，便是讓中國「填補台灣市場留下的空白」，向中國出口蝦反而不是挑戰，如何維持價格才是重點，原因是中國商人「不想支付」與台灣相同的價格（每公斤10.5元美元）。

據Andah的數據顯示，宏國蝦業每年至少創造3億美元（約新台幣95.5億元）的收益和2萬個就業機會，但在今年前7個月，卻因在台市場縮減，造成蝦農損失4300萬美元，還有250家蝦農倒閉，超過6000個工作機會流失，預估今年約損失至少1億美元（新台幣約32億元）。

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