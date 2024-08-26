基隆消防局高層火災演練　落實安全機制強化救災技能

▲基隆消防高樓層火災演練，落實安全機制強化救災技能。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市消防局於8月23日下午2時，在信義區「港都傳奇社區」舉辦救災實兵演練，演練共動員轄區信義、中正、信二、仁愛、安樂、七堵等6個消防分隊，同時包含消防局RIT（Rapid Intervention Team）快速救援小組。派遣各式消防車15輛、警消人員30名前往參加，由第一大隊長許喬閔擔任現場指揮官。

消防局表示，本次實兵演練有鑑於過往火災案例，假定高層建築物發生火災並有人員受困，消防人員不僅需搭配水線入室搶救外，更要靈活運用大樓內部可供運用的消防搶救必要設施、設備，例如如連結送水管、緊急升降機等，以強化消防搶救整體作戰效率。

消防局說，現場初期動員三個鄰近分隊，之後採更多單位派遣，以符合真實人力調度之情境，確保人力充足應對火災。此外，設定高樓火警，模擬消防人員在搶救結束撤離時，產生空間迷航且失聯的情境。在人員清點作業回報時，發現有消防人員受困，現場由指揮官立即編組快速救援小組（RIT）人員再次入室搜救之情境。

演練結合了多重情境，落實人員清點回報的救災安全管理情境，增加演練難度和真實性，提升整體搶救效率並驗證安全回報機制。演練後由搶救科長蘇元鏞與大隊長許喬閔現場討論意見回饋。消防局長游家懿強調，落實實兵演練，強化消防人員救災安全，同時也能讓消防人員充分了解高層住宅的災害特性，提升救災技能並保障每位救援人員的安全！