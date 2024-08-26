　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆消防局高層火災演練　落實安全機制強化救災技能

▲基隆消防高樓層火災演練 落實安全機制強化救災技能。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆消防高樓層火災演練，落實安全機制強化救災技能。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市消防局於8月23日下午2時，在信義區「港都傳奇社區」舉辦救災實兵演練，演練共動員轄區信義、中正、信二、仁愛、安樂、七堵等6個消防分隊，同時包含消防局RIT（Rapid Intervention Team）快速救援小組。派遣各式消防車15輛、警消人員30名前往參加，由第一大隊長許喬閔擔任現場指揮官。

消防局表示，本次實兵演練有鑑於過往火災案例，假定高層建築物發生火災並有人員受困，消防人員不僅需搭配水線入室搶救外，更要靈活運用大樓內部可供運用的消防搶救必要設施、設備，例如如連結送水管、緊急升降機等，以強化消防搶救整體作戰效率。

▲基隆消防高樓層火災演練 落實安全機制強化救災技能。（圖／記者郭世賢翻攝）

消防局說，現場初期動員三個鄰近分隊，之後採更多單位派遣，以符合真實人力調度之情境，確保人力充足應對火災。此外，設定高樓火警，模擬消防人員在搶救結束撤離時，產生空間迷航且失聯的情境。在人員清點作業回報時，發現有消防人員受困，現場由指揮官立即編組快速救援小組（RIT）人員再次入室搜救之情境。

演練結合了多重情境，落實人員清點回報的救災安全管理情境，增加演練難度和真實性，提升整體搶救效率並驗證安全回報機制。演練後由搶救科長蘇元鏞與大隊長許喬閔現場討論意見回饋。消防局長游家懿強調，落實實兵演練，強化消防人員救災安全，同時也能讓消防人員充分了解高層住宅的災害特性，提升救災技能並保障每位救援人員的安全！

▲基隆消防高樓層火災演練 落實安全機制強化救災技能。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆消防高樓層火災演練 落實安全機制強化救災技能。（圖／記者郭世賢翻攝）

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►新北象鼻岩驚見玳瑁擱淺「左前右後肢體殘缺」急送救傷站

►基隆東岸商場爭議市府四連勝　財政部駁回NET異議

►20歲男網購假車牌趴趴走　選到失竊車號...遭警攔查慘了

►基隆女中前母女過馬路挨撞！謝國樑目擊衝上前　攙扶傷者急報警

ET快訊
「今日秀泰影城」宣布倒數3天熄燈　粉絲哀嘆
爽住新社區！收帳單「公共電費飆破2千」他傻眼　釣出苦主
明台北熱爆飆37度　水氣挾雨彈「下最大」時間曝
「燉鹿鞭、發裸照」給外甥　陸美女局長正面照曝光
國民黨再度逆轉勝！　舊黨部大樓遭追徵11億處分被撤銷
智商178贏過愛因斯坦　英女考上牛津卻「休學下海」狂賺百萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆消防局高層火災演練　落實安全機制強化救災技能

新北首創柴油車隨到隨驗服務　優級柴油車98.4%

新北推防災社區增加收容處所演練　中和區外南里民學自主防災

和臭屎味說掰掰！新北57處公有路外停車場污水接管完成

台東縣8月份道安會報　加強學生交通法規與路權觀念

全國環境保護績效考核　台東縣獲資源回收最高榮譽「特優獎」

社團結合社區志工前進關山療養院　歡慶祖父母節

守護長者健康　竹市老人免費健檢9／2起預約登記

全力防範校園腸病毒　竹市積極落實開學前環境清消

受氣候影響產量降但品質更佳　中寮鄉龍眼文化季邁入第20屆邀民嘗鮮

薔薔西班牙被偷「27萬財物」崩潰痛哭！　「高機率找不回」警認：不是第一次出事

社牛弟詳細介紹9元袋裝飲　超專業口才引讚：會做生意

高雄素食店闆娘摔跤撞倒瓦斯桶　鐵皮屋陷火海！9攤販2店全毀

典典寶寶「說不行就越故意」　奶音祝劉亮佐：父親節快樂

真主黨展開報復！以黎開轟了　以色列進入緊急狀態機場大亂

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

「啦啦隊女神」瑟七突官宣：我是阿崔的　崔維斯臉紅首回應「一切來得很突然」！

女騎超陡峭基隆斜坡小巷　沿路喊媽網笑：想看下坡

妻問「昨天妝好看還今天？」　尪噴0求生慾回答！網：太狠

渣夫在「孩子面前偷情」　小三情勒小學生..張娜拉氣炸開撕！

基隆消防局高層火災演練　落實安全機制強化救災技能

新北首創柴油車隨到隨驗服務　優級柴油車98.4%

新北推防災社區增加收容處所演練　中和區外南里民學自主防災

和臭屎味說掰掰！新北57處公有路外停車場污水接管完成

台東縣8月份道安會報　加強學生交通法規與路權觀念

全國環境保護績效考核　台東縣獲資源回收最高榮譽「特優獎」

社團結合社區志工前進關山療養院　歡慶祖父母節

守護長者健康　竹市老人免費健檢9／2起預約登記

全力防範校園腸病毒　竹市積極落實開學前環境清消

受氣候影響產量降但品質更佳　中寮鄉龍眼文化季邁入第20屆邀民嘗鮮

曹西平感嘆「台中消費不見得低」！　訂便當外送近200元：久了就習慣

西門「今日秀泰影城」倒數3天熄燈　粉絲嘆：回憶再見，謝謝

「甲狀腺結節」5大特徵恐惡性！　醫：30%人有卻不自知

林舒語9歲兒「花6小時復原萬顆樂高」　她息怒火：是震撼教育日

《星際大戰：亡命之徒》15小時簡評　根本是小尼瘋狂賣萌秀

碧昂絲雕花LV硬箱裝威士忌　開箱秀「鴿子蛋」巨鑽戒

中廣附隨組織案贏了！免遭追徵77億　國民黨嗆：證明黨產會濫訴

基隆消防局高層火災演練　落實安全機制強化救災技能

特助與柯文哲4300萬商辦有關？　陳秀寶、許智傑都否認

皇翔再拿「史上最複雜都更案」　2單元總銷破600億

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

地方熱門新聞

一年燒上億　遠雄海洋公園鯨豚秀明年落幕

墾管處不敢拍陽傘？Cheap：到底水多深

面交416萬投資股票　警扮客戶埋伏逮獲車手

國際扶輪3502區祖孫秀　喚各界重視親情孝道

富岡鐵道藝術生活節　引領鐵道迷發現故事

桃園之星外國人才藝決賽暨表揚

民雄大士爺文化祭8/24登場

農產碳盤查平台計畫成果發表

台南山記魚仔店掰了！老闆親曝停業原因

3人有1人可能感染皮蛇　接種疫苗是預防良方

天王級歌手新北開唱　破萬印尼移工熱情響應

南消四大舉辦高樓建築物踏勘提升救災效能

10年內3次以上酒駕重罰36萬元強制執行清償罰鍰

台南新營區出租舊公寓火警又見滿屋堆積大量回收物

更多熱門

相關新聞

基隆北聖宮普渡！蓮花財寶法船「燒出觀音像」

基隆北聖宮普渡！蓮花財寶法船「燒出觀音像」

基隆市北聖宮日前舉辦普渡祭祀科儀，吸引不少信眾參加，今年普渡活動還首次加入法船祈求平安。在活動結束後，法船送到基隆八斗子火化，裝滿蓮花財寶的法船，焚燒法船的過程中，還出現「觀音像」，相似程度讓信眾嘖嘖稱奇。

基隆探討視障者社福政策　外出陪伴服務

基隆探討視障者社福政策　外出陪伴服務

「阿公阿嬤舞GO厲害」北區競賽　快樂動健康為基隆爭光

「阿公阿嬤舞GO厲害」北區競賽　快樂動健康為基隆爭光

31歲男登山腳抽筋　12消防入山救援

31歲男登山腳抽筋　12消防入山救援

即／國3關廟段火燒車　小貨車慘變廢鐵

即／國3關廟段火燒車　小貨車慘變廢鐵

關鍵字：

基隆消防救災演練

讀者迴響

熱門新聞

30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝

外甥搞上前舅媽！她嬌喊「燉了鹿鞭」...對話曝光

郭富城1992年來台拍咖啡廣告！　16歲正妹變八點檔女神

墾丁沙灘「最新畫面」曝光！　PTT洗版：太粗暴了

一年燒上億　遠雄海洋公園鯨豚秀明年落幕

妹妹LINE沒訊息！她驚「年輕人改1款APP聊天」

吃藏壽司「別桌跑來討空盤」 ！萬人驚：1盤20元賣他

快訊／黃子韜爆哭求婚徐藝洋！

AV女優榨乾男友「一天要7次」崩潰

父女散步遭砍！　2蠢煞「誤認情敵」砍斷手筋腳筋

快訊／《康熙》造型師Enzo驚傳過世！

墾丁櫛瓜價格被罵爆！士林夜市4片價格曝光

三重男「少量多次」加油　店員火大開扁還砸車

王思聰孩子媽疑自導自演！

邱淑貞《赤裸羔羊》真的全裸！王晶1句話讓她脫了

更多

最夯影音

更多

薔薔西班牙被偷「27萬財物」崩潰痛哭！　「高機率找不回」警認：不是第一次出事

社牛弟詳細介紹9元袋裝飲　超專業口才引讚：會做生意

高雄素食店闆娘摔跤撞倒瓦斯桶　鐵皮屋陷火海！9攤販2店全毀

典典寶寶「說不行就越故意」　奶音祝劉亮佐：父親節快樂

真主黨展開報復！以黎開轟了　以色列進入緊急狀態機場大亂

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面