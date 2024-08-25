基隆Podcast探討視障者社福政策　外出陪伴服務同行生活無礙

▲基隆Podcast探討視障者社福政策。基隆市府發言人余治明（左）、基隆市社會處長楊玉欣（右）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

今年初，基隆市長謝國樑與盲人社福團體座談，傾聽視障者的需求，正式提出「視障者外出陪伴服務」社福政策。該政策已於7月15日正式上路，視障朋友可透過預約服務，由陪伴員外出陪同，解決生活中的各項不便。本周「基隆Podcast」主持人余治明邀請社會處長楊玉欣，深入探討外出陪伴服務的實際運作，以及基隆市致力於打造無障礙生活城市的目標與行動。

楊玉欣指出，謝市長深感視障朋友在外出時面臨諸多困難，尤其在就業、就醫及生活採買方面，往往難以獨立完成。為此，市府在今年7月與盲人福利協進會合作推出「視障者外出陪伴服務」，提供基隆市的視障朋友每週3次、每次2小時的專人陪同服務，期望藉此改善視障朋友的生活質量，帶來積極正面的改變。

▲基隆音樂愛心大使許哲誠（左）與基隆市府發言人余治明（右）。

楊玉欣提到，謝市長上任後，積極推動「基隆市有愛店家」計畫，協助市內商家改善營業場所的無障礙設施及友善服務，並培訓專業輔導員。在計畫團隊的協助下，這些輔導員幫助在地店家理解並同理身障朋友的需求，致力於打造更加無障礙的環境與服務。楊處長特別感動於基隆在地衛浴廠商的積極響應，他們將整個觀光工廠打造成全國首家聽覺友善空間觀光工廠，展現了企業主的愛心與社會責任感。

此外，楊玉欣也分享了市府為滿足身障朋友親水夢而推動的「Ocean Time! 有愛海洋漫漫玩」活動。這項活動專為身心障礙者設計，並獲得行政院海洋委員會的補助支持。參與者可在專業教練、救生員及和平島團隊的全程陪同下，安全地體驗獨木舟、SUP及沙灘車等活動。9月15日，和平島將舉辦盛大的親海活動及成果展，誠邀各位聽眾前來參與，共襄盛舉。

最後，余治明表示，基隆市府團隊積極推動「有愛城市」的願景，特別重視障礙者的基本生活需求及身心靈健康。市府以「認識、理解、接納、共融」為核心理念，推動一系列政策與活動，創造一個包容的社會環境。謝市長期望藉此讓基隆成為一座溫暖與關愛並存的城市，讓每位市民無論身處何種境況，都能在這裡找到幸福與歸屬感。