海巡署東部分署分署長新職赴任　蔡茂埕：以身作則無縫接軌

▲海巡署東部分署舉行新任分署長布暨宣誓典禮，由海巡署署長張忠龍主持布達儀式。（圖／海巡署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

海巡署東部分署26日上午舉行新任分署長布暨宣誓典禮，由海巡署署長張忠龍主持布達儀式，新任分署長蔡茂埕為警監二階警官，由金馬澎副分署長陞任，張署長期勉海巡同仁在既有的良好基礎與新任分署長領導下，持續創造更卓越的績效，確保國家、人民安全。

東部分署新任蔡分署長，畢業於中央警官學校行政警察學系、國立政治大學行政管理碩士，曾任金馬澎分署副分署長、北部分署副分署長、海岸巡防署情報處專門委員、苗栗機動查緝隊隊長等職務，歷練完整，品德操守良好，學識能力俱佳。

署長張忠龍致詞時，非常肯定東部分署全體同仁的努力，在蔡前分署長領導下，妥處「小犬」等颱風、「0403 花蓮地震」災後復原，並執行「國軍精準飛彈射擊」等海域警戒專案任務，更致力於提升同仁本職學能，不僅推動「精進在職訓練」，同時也與樹德科技大學攜手合作，於東部分署興安營區開辦碩士在職專班，讓同仁能更為提升素質及競爭力。

▲新任分署長蔡茂埕宣誓就職，現為警監二階警官，由金馬澎副分署長陞任。

分署長蔡茂埕表示，今後將會遵循海巡署的政策方向，乘持以往的工作熱忱，凡事以身作則，力求無縫接軌，並致力於加強東部海域的安全監控和防範工作。

蔡茂埕強調，面對日益複雜的海洋安全形勢，海巡署東部分署將進一步提升海洋巡防能力，並強化與地方政府和相關部門的協作，以應對各種潛在的海洋安全威脅。

