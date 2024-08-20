向海致敬！海巡署聯手台中港務分公司　推廣海洋教育

▲海巡署20日和台中港務分公司簽署海洋文教推廣合作意向書。（圖／林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／台中報導

為落實行政院「向海致敬」政策，海洋委員會海巡署中部分署於今（20）日，與台灣港務股份有限公司台中港務分公司舉行海洋文教推廣合作意向書簽署活動，由分署長王正信與總經理陳榮聰簽署合作意向書，期能透過梧棲海洋驛站與台中港環教中心交流合作方式，增進與民眾的互動，讓海洋文教更貼近大眾生活。

總經理陳榮聰表示，台中港務分公司為積極落實ESG之企業社會責任及環境永續發展目標，成立台中港環境教育中心，為台灣國際商港首開環境教育設施場所認證先例。本次攜手結盟海洋驛站目的除整合台中港周邊相關單位資源外，期許在未來的合作中，能取得更多雙贏的成果，藉由夥伴的串連合作打造環境教育結合海洋驛站之旅，凝聚地方力量再現永續發展價值。

分署長王正信表示，維護海洋生態環境永續及海洋文化發展，是海巡署職責所在，而為落實行政院「向海致敬」政策，海巡署中部分署除定期辦理海洋學生體驗營、教師研習營活動外，海洋驛站也提供機關、團體的導覽服務，帶領國人深入參加海巡文化、海洋生態及海洋科研的學習體驗，希望透過與台中港務分公司的合作結盟，為推廣海洋環境保護及海洋文化再創新視野，並在互惠友好基礎上，於海上的交通、治安、災害應變、救生救難等領域持續合作，共創中部海域的安全穩定。

中部分署轄區內三處驛站均由相關機構進行認養，今日更拓展中部地區海洋文教合作網絡，攜手台中港務分公司持續深化在地文教耕耘板塊，海洋驛站未來將持續提供更優質海洋教育、活動及民眾休憩場所外，也歡迎國人踴躍來參觀海洋驛站，更進一步了解海洋知識及資訊。