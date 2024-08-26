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台南新營區出租舊公寓火警　又見滿屋堆積大量回收物

▲台南市新營區裕民路58巷內25日下午4時15分許，發生民宅火警，消防人員進入救災時，發現該住戶門口及屋內囤積大量雜物及資源回收物阻礙搶救及逃生。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市新營區裕民路58巷內25日下午4時15分許，發生民宅火警，消防人員進入救災時，發現該住戶門口及屋內囤積大量雜物及資源回收物阻礙搶救及逃生。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市新營區裕民路58巷內25日下午4時15分許，發生民宅火警，現場為老舊出租公寓三樓後方神明廳竄出火勢，幸由鄰居發現呼救，消防局迅速派遣轄區新營等5消防分隊共12 車30人馳援搶救，火勢於約莫5分鐘左右撲滅，並成功救出承租戶一家3口，無人受傷。

消防人員進入救災時，該住戶門口及屋內囤積大量雜物及資源回收物阻礙搶救及逃生，所幸搶救及時未引燃雜物擴大燃燒，根據消防局統計，許多住宅火災皆由屋內堆積的雜物引發。這些雜物，尤其是紙類、塑膠、木材等易燃物品，一旦接觸到火源，如電線短路、烹飪不慎或香煙未熄，便可能迅速蔓延成一場大火。

▲台南市新營區裕民路58巷內25日下午4時15分許，發生民宅火警，消防人員進入救災時，發現該住戶門口及屋內囤積大量雜物及資源回收物阻礙搶救及逃生。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲呼籲，每位市民都應自我檢視家中的安全隱患，養成良好的清理習慣，才能有效保護自己與家人的生命財產安全。

▲台南市新營區裕民路58巷內25日下午4時15分許，發生民宅火警，消防人員進入救災時，發現該住戶門口及屋內囤積大量雜物及資源回收物阻礙搶救及逃生。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，該戶為出租住宅，依據台南市火災預防自治條例第五條規定，新增公告「出租住宅場所」為經主管機關公告指定之場所，應設置住宅用火災警報器，住宅管理權人若違反規定，經通知限期改善，屆期不改善者，處新台幣6千元以上3萬元以下罰鍰。台南市租賃一般住宅場所、租賃學生套房雅房等的租屋市民若發現房東沒有裝設「住宅用火災警報器」可要求房東依法設置，若房東仍不設置，可撥打119向消防局或逕向轄區消防分隊反應，消防局將派員前往稽查。

▲台南市新營區裕民路58巷內25日下午4時15分許，發生民宅火警，消防人員進入救災時，發現該住戶門口及屋內囤積大量雜物及資源回收物阻礙搶救及逃生。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局第一救災救護大隊大隊長邱國禎指出，不論室內或室外堆積大量可燃雜物、廢棄物或回收原料，都會增加火災發生的風險，堆積大量可燃雜物、廢棄物或原料之場所，一旦發生火災，其燃燒速度之迅速及火勢猛烈之程度是相當驚人，建議民眾做好以下幾項防火措施：1、定期清理家中雜物；2、保持電線整潔；3、安全使用電器與火源；4、裝設住宅用火災警報器。防患未然是降低火災風險的最佳策略。

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