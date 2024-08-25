台南文博會巷子Niau（貓）走出市區　展現專屬台南人的「貓毛」

▲台灣文化創意博覽會自25日起至9月1日在台南登場，吉祥物Niau（貓），進駐大台南8個景點，其中民治中心及山上花園水道博物館，更是唯二走出市區的處所，連日來激起一波集貓熱。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣文化創意博覽會自25日起至9月1日在台南登場，主辦單位為活動設計的吉祥物Niau（貓），25日起也進駐大台南8個景點，並且引起一波追貓熱，其中民治中心及山上花園水道博物館，更是唯二走出市區的處所，連日來激起一波集貓熱，有人專程殺到郊區拍貓集章，成功帶動話題。

文化局指出，自2010 年起開始舉辦的文博會，十餘年來在產官學界合作下，已經成為國內最重要的文創分享及交易活動平台，而透過不同策展方式，讓民眾深入理解當地文化、帶動國民對文化議題的思考；今年正逢台南400，在這特殊時刻，文化部與文化局合作，透過2主場及3大展區展現台灣文化百面，也展現屬於台灣的多元文化創意。

除了豐富的展出內容外，活動吉祥物更是令策展團隊跟文化局都絞盡腦汁，因為除了吸睛之外，還要有能夠切合活動的典故，展現文化首都的厚度，這也是台南人「貓毛」（台語）的個性。

據了解，在提案時，出身學界，專長為台灣近代史的謝仕淵局長看到一組貓的提案時，脫口說出中研院台史所簡宏逸博士有篇研究大航海時代經由貿易商船輾轉帶來的麒麟尾貓的論文，這種特別擅長抓老鼠的特殊貓品種，愛貓人士傳統上稱之為「麒麟尾」。於是有著麒麟尾的Niau就這樣成為吉祥物，而呼應市區巷弄多元有趣文化，因此取名巷子Niau，並且委請也是台南知名畫師「條仔師」薛金柱繪製，果然造成轟動。

配合活動遍地開花，文化局特別在「321巷藝術聚落」、「藍晒圖文創園區」、「西竹圍之丘文創園區」、「孔廟」、「水交社文化園區」、「台南山上花園水道博物館」、「安平古堡」與「台南市政府民治市政中心」八個處所展示，在社群媒推波助瀾下，果然帶動起一股追貓熱，也將活動訊息遍布到全市。