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社會 社會焦點 保障人權

台中30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝...7千萬身家遭查扣

記者許權毅／台中報導

台中市一對30歲李姓夫妻檔替多個博弈集團洗錢，將水房藏在南屯區某住處，警方追查洗錢金額高達16億元，李嫌等人抽取傭金，爽賺大量黑錢，因此變成「暴發戶」，不只狂買LV、香奈兒名牌包，陳列在家中，出入也開保時捷、ALPHARD「運兵車」，身價約7千萬全被查扣。李嫌被羈押獲准，李妻則是200萬交保。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲李嫌夫妻檔靠洗錢賺取大量黑錢，家中擺放大量名牌包牆，猶如精品店。（圖／記者許權毅翻攝）

刑事局中打說，去年9月破獲一起以廣告公司包裝的博弈機房，後續持續追查，發現該機房與一名李嫌合作，要求李嫌的水房協助洗錢，並且利用虛擬貨幣將不法獲利快速轉移。警方掌握案情後，即報請台中地檢署指揮偵辦。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

經查，該水房以李姓夫妻檔為首，2人無業，看準洗錢生意好賺，主打「高薪、輕鬆、免經驗」等口號，找來許多年輕人加入，並且分散藏匿在各據點，平時也僅利用通訊軟體聯繫，製造警方追查斷點，洗錢金額破16億元。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

警方掌握李嫌夫妻行蹤後，見時機成熟，攻堅逮人，一舉查獲包含李嫌夫妻在內等10人到案。全案查扣泰達幣54375顆（約51萬元）、名牌包19只、保時捷一輛、ALPHARD廂型車一輛、名下不動產、土地2處（市值6388萬）。

全案調查後依洗錢防制法、組織犯罪防制條例及刑法賭博等罪嫌，將李嫌等人移台中地方檢察署偵辦，李嫌聲押獲准、李妻200萬元交保，其餘成員5至10萬不等交保。

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